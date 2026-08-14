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Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...
Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...
Kurtlar Vadisi'nin karizmatik isimlerinden 'Pala' karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, ekranları ve İstanbul'u geride bırakarak adeta sırra kadem basmıştı. Şimdilerde bambaşka bir şehirde, hayallerin ötesinde bir günlük rutin yaşayan usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 14:49