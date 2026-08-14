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Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Kurtlar Vadisi'nin karizmatik isimlerinden 'Pala' karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, ekranları ve İstanbul'u geride bırakarak adeta sırra kadem basmıştı. Şimdilerde bambaşka bir şehirde, hayallerin ötesinde bir günlük rutin yaşayan usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 14.08.2026 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 14:49
Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Türk dizi tarihindeki unutulmaz karakterlerden biri olan 'Pala'ya hayat veren usta oyuncu Yüksel Arıcı, şimdilerde kameralardan uzak huzur dolu bir hayat sürdürüyor.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Kurtlar Vadisi'ndeki ikonik gözlükleri ve "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınan Arıcı, İstanbul'u ardında bırakarak Muğla'nun Fethiye ilçesine yerleşti.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Uzun zamandır doğa ile iç içe bir hayat süren Arıcı, vaktinin büyük bir çoğunluğunu bahçesiyle ilgilenerek ve balık tutarak geçirmeyi tercih ediyor.

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Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Kişisel hesabından zaman zaman yeni hayatına dair paylaşımlar yapan usta oyuncu, sadeliği ön plana çıkardığı yeni yaşam stiliyle hayranlarından büyük ilgi görüyor.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Her ne kadar gözlerden uzak olsa da, kendisini yolda gören sevenlerinin hala "Pala" diye seslenmesi, karakterin Türk halkı üzerindeki etkisinin ne kadar kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Oyunculuk kariyerine tamamen nokta koymayan Arıcı, son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki Vehbi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Şu an için büyük bir projede yer almasa da, seçici davranmayı tercih eden oyuncu, Fethiye'nin sakin atmosferinde enerji depolamaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULAN DİĞER İSİMLER

MİRKELAM'I HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ! 90'LARIN EFSANE İSMİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

90'lı yıllara 'Her Gece' şarkısıyla damga vuran Mirkelam, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Sanatçı, muhabirlerle sohbet etti. Mirkelam, kendisine yöneltilen "Biz sizi koşan adam olarak biliyorduk, uzun zamandır ortalarda yoksunuz, nerdesiniz?" sorusuna şu esprili yanıtı verdi:

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

"Ben koşarken siz iki yaşındaydınız!"

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Uzun bir aradan sonra kameralara yansıyan ünlü sanatçı değişimiyle de çok konuşuldu.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

OZAN KOCER

Pop müziğin altın çağını yaşadığı 2000'li yıllarda, genç yetenekler şarkılarıyla müzik dünyasında adeta fırtına gibi esiyordu.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri de, kuşkusuz 'Boşuna Boşuna' ve 'Yansın Dünya' gibi hit şarkılarıyla listeleri altüst eden Ozan Kocer olmuştu.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Kendine has imajı, enerjik sahne performansı ve güçlü sesiyle o dönem özellikle genç kızların yakın markajında olan Kocer, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Bir döneme damga vuran şarkıların sahibi Kocer'in son hali, uzun bir aradan sonra yeniden merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sessizliğini bozan ünlü şarkıcının değişimi ise adeta ağızları açık bıraktı.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Geçirdiği estetik operasyonlar ve yenilediği imajıyla eski halinden eser kalmayan Ozan Kocer'i görenler, tanımakta güçlük çekti.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

62,4 bin takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, geçirdiği büyük dönüşümle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Bir dönemin efsane isminin son fotoğraflarına yorum yağarken, takipçileri "Yolda görsek asla tanımazdık" demekten kendilerini alamadı.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Şarkıcılık kariyerine hala devam eden Ozan Kocer, bu radikal değişimiyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

90'LARIN UNUTULMAZ SANATÇISININ DEĞİŞİMİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

90'lı yıllarda kendine has buğulu sesi ve "Cesaretin Var Mı Aşka" adlı unutulmaz eseriyle müzik listelerini alt üst eden Gülay Sezer, son görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Uzun süredir projelerine odaklı, sakin bir yaşam süren usta sanatçının son paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Türk müziğinin en özel renklerinden biri olan ve hem pop hem de halk müziği yorumlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Gülay Sezer, özellikle "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla bir dönemin hafızasında yer edinmişti.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Uzun süredir gündemde olmayan Sezer son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Paylaşılan son fotoğraflarında doğal güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı için takipçileri "Zaman onun için durmuş" yorumlarında bulundu.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Estetik müdahalelerden uzak duran Gülay Sezer, 55 yaşında olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.

Kurtlar Vadisi’nin ’Pala’sı bambaşka birine dönüştü! 20 yıl sonra ortaya çıktı: İşte son hali...

Sanatçının son görüntüsü kısa sürede magazin gündeminde dikkat çekti.