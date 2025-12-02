Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan'da Orhan Bey Bizans İmparatoruyla karşı karşıya!

Kuruluş Orhan'da Orhan Bey Bizans İmparatoruyla karşı karşıya!

Yayınlanan ilk beş bölümüyle büyük ses getiren Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle de nefesleri kesecek. Bölüm tanıtımları beklentiyi yükseltirken, yeni hamlelerin ve yeni karakterlerin de habercisi oldu.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:46
ORHAN BEY BURSA'NIN KALBİNE DOKUNUYOR

Orhan Bey, Bursa fethi için yepyeni bir hamle yapar. Savaştan en çok etkilenen Bursa ahalisinin gönlünü kazanmak için mancınıklarla şehre yardım gönderir. Ancak bu yardım, Bizans cephesinde büyük yankı uyandıracaktır.

İMPARATOR'UN KARŞI HAMLESİ

Orhan'ın Bursa'yı "ahaliyi isyan ettirerek" almaya çalıştığını düşünen İmparator, Flavius ve İznik Tekfuru ile bir araya gelir. Bu toplantıdan nasıl bir plan doğacaktır? Orhan'ın merhameti Bizans'ın korkusu mu olacaktır?

SÖĞÜT'TE GİZEMLİ BİR TEHDİT

Öte yanda Söğüt'te, kimliği meçhul bir bela ortaya çıkar. Haklarında sadece bir simge bilinen bu gizli düşmanlar kime hizmet etmektedir? Orhan Bey, bu karanlık gücün izini sürebilecek midir?

FLAVİUS VE FATMA YÜZ YÜZE

Flavius, Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'nın ağzından kendi adını duyan Flavius, sürdürdüğü tüccar oyununu nereye kadar götürecektir? Bu tehlikeli yakınlık, Fatma'yı nasıl bir girdabın içine çekecek?

FATMA VE HALİME HATUN'A GÖRÜCÜ GELİYOR

Obada Halime ve Fatma için gelen taliplerin heyecanı yaşanır. Didar Hatun'un da devreye girmesiyle Şahinşah, elini çabuk tutar ve Fatma'yı Yiğit'e ister. Ancak bu durum, Malhun ve Nilüfer arasında yeniden soğuk rüzgarlar estirecek midir? Orhan Bey, bu meselede kimden yana olacaktır?

İHANET Mİ SADAKAT Mİ?

Orhan Bey, İmparator'la görüşmeden önce Temurtaş'ı dizginlemek için bir plan kurar. Görevi Şahinşah ve Alaeddin'e verir. Ancak Temurtaş'ın teklifi kabul edip etmeyeceği, Şahinşah'ın gizli bir hesap içinde olup olmadığı merak konusudur. Şahinşah Orhan'a ihanet mi edecektir?

İMPARATOR'UN GELİŞİ VE GİZEMLİ KADIN

Konstantiniyye'den gelen İmparator, obanın ortasına adeta bir yıldırım gibi düşer. Ancak onunla birlikte gelen gizemli kadın, tüm dengeleri değiştirecektir. Bu kadının gelişiyle Kayı Obası'nda taşlar nasıl yerinden oynayacak?

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

