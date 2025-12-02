Video Kuruluş Orhan Kuruluş Orhan 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O anlaşma kanla yapılacak!" | Video
Kuruluş Orhan 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Orhan 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O anlaşma kanla yapılacak!" | Video

02.12.2025 | 11:36

Kuruluş Orhan 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Orhan 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! O anlaşma kanla yapılacak! | Video 00:46
Orhan Bey kılıç kuşandı, obaya seslendi! 02:48
Kuruluş Orhan 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01:04
Orhan Bey’den Temurtaş ve Flavius’a gözdağı 01:33
Orhan Bey, tarihimizin kadim uluları karşısında imtihan verdi 03:30
Kuruluş Orhan 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Bir kında iki kılıç durmaz! | Video 00:57
Kuruluş Orhan’da toyda kılıç gibi sözler 01:29
Kuruluş Orhan’da destansı sahne Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda 02:34
Kuruluş Orhan 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:58
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı! Orhan Bey Bursa Kalesi’ne girdi 02:37
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı 01:28
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya 01:25
Kuruluş Orhan 2. bölüm tanıtımı yayınlandı 00:54
Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor 01:29
Flavius’la Orhan Bey karşı karşıya: Senin kabusun daha başlamadı! 01:30
Kuruluş Orhan 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:58
Kuruluş Orhan ilk bölümüyle 29 Ekim Çarşamba atv’de | Video 01:20
Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu! Heyecanlı bekleyiş 29 Ekim’de sona eriyor! 01:01
Kuruluş Orhan’ın ilk tanıtımı yayınlandı 01:19
