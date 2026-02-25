Nilüfer için ölümü göze aldı
25.02.2026 | 23:35
Kuruluş Orhan’ın yayınlanan bölümünde savaş meydanında yaşanan yüzleşme geceye damga vurdu. Asporça’nın Nilüfer’i esir alması üzerine alplarıyla birlikte peşine düşen Sultan Orhan, sonunda düşmanıyla baş başa kaldı.
01:00
Kuruluş Orhan 16. Bölüm Yeni Fragmanı yayınlandı izle | Video 25.02.2026 | 09:51
01:00
Kuruluş Orhan 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video 24.02.2026 | 12:01
00:57
Kuruluş Orhan 16. bölüm tanıtımı yayınlandı 19.02.2026 | 02:00
01:58
Flavius için yeni bir başlangıç mı? 19.02.2026 | 01:28
01:29
Osmanlı ordusunun kesin zaferi 18.02.2026 | 22:07
04:03
Sultan Orhan’ın Ramazan mesajı, hem dosta hem düşmana 18.02.2026 | 22:01
00:56
02:03
Gemlik Kalesi’nde sıcak temas! Sultan Orhan ve Prenses Asporça karşı karşıya 12.02.2026 | 01:18
03:07
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi 11.02.2026 | 21:54
02:43
Kuruluş Orhan’da Yunus Emre ilahisi zikir sahnesi! 05.02.2026 | 12:26
01:00
Kuruluş Orhan 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 05.02.2026 | 08:18
01:12
Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor 04.02.2026 | 23:01
01:23
Sultan Orhan’ın hükmü kesin: “Bu iblisin yeri Türk’ün ayağının altıdır.” 04.02.2026 | 22:56
00:56
Kuruluş Orhan 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle | Video 04.02.2026 | 10:43
01:16
01:00
Kuruluş Orhan 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle | Video 25.01.2026 | 12:41
01:01
Kuruluş Orhan 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı 22.01.2026 | 01:05
04:00
Kuruluş Orhan’da tarihi an: Türk’ün sancağı göğe yükseldi 22.01.2026 | 00:59
00:47
Kuruluş Orhan’da tarihi an: Türk’ün sancağı göğe yükseliyor 21.01.2026 | 18:08