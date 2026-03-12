Video Kuruluş Orhan Flavius Kelime-i Şehadet getirdi
12.03.2026 | 00:49

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde yaşanan sahne izleyicileri derinden etkiledi. Yiğit’in hançer darbeleriyle ağır yaralanan Flavius’un yanına pusudan kurtulan Sultan Orhan yetişti ve hemen hekim çağrılmasını emretti.

