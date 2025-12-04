Kuruluş Orhan’da Orhan Bey Bizans İmparatoruyla karşı karşıya geldi
atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. Bu hafta da izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada dizi boyunca Türkiye gündeminin ilk 3 sırasında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de sosyal medya gündeminin üst sıralarında yer aldı. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca nefes kesen sahneleriyle çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:42