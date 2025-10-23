Trend
Kuruluş Orhan’ın başrolü Mert Yazıcıoğlu heyecanını paylaştı: Çok iyi bir 1’inci bölüm bizi bekliyor!
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, bu sezon doludizgin ekranlara gelecek. 29 Ekim'de ekranlara gelecek Kuruluş Orhan'ın ikinci tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Dizinin başrolü Mert Yazıcıoğlu, bugün katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu heyecanını paylaştı.
Giriş Tarihi: 23.10.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:33