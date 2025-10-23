Kuruluş Orhan’ın başrolü Mert Yazıcıoğlu heyecanını paylaştı: Çok iyi bir 1’inci bölüm bizi bekliyor!

"ÇOK KEYİFLİ GİDİYOR"

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "Hazırlık süreci çok güzel, ancak biraz zor geçti. Ama çok keyifli gidiyor. Çok iyi bir 1'inci bölüm olduğunu düşünüyorum. Seyircimizin takdiri yine tabi." ifadelerini kullandı.

