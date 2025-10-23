Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan’ın başrolü Mert Yazıcıoğlu heyecanını paylaştı: Çok iyi bir 1’inci bölüm bizi bekliyor!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, bu sezon doludizgin ekranlara gelecek. 29 Ekim'de ekranlara gelecek Kuruluş Orhan'ın ikinci tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Dizinin başrolü Mert Yazıcıoğlu, bugün katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu heyecanını paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:33
Reyting rekorları kıran 'Kuruluş' dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan' kadrosuna kattığı usta oyuncularla yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu, bugün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HEYECANINI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, 29 Ekim'de yayınlanacak ilk bölümle ilgili heyecanını gazetecilerle paylaştı.

"ÇOK KEYİFLİ GİDİYOR"

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "Hazırlık süreci çok güzel, ancak biraz zor geçti. Ama çok keyifli gidiyor. Çok iyi bir 1'inci bölüm olduğunu düşünüyorum. Seyircimizin takdiri yine tabi." ifadelerini kullandı.

Dizinin ikinci tanıtım filmi de geçtiğimiz gün yayınlandı. Yeni karakterlerin yanı sıra görkemli savaş sahnelerinin de yer aldığı tanıtımda, dizinin yeni hikayesiyle ilgili ipuçları yer aldı.

Kuruluş Orhan ilk bölümüyle 29 Ekim Çarşamba atv'de | Video

Orhan Bey rolünde yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı ve savaş sahnelerindeki performansı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kadroya katılan Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız, Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı ve Tevfik Erman Kutlu ile ilgili sahneler de tanıtımda yer aldı.



Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek global çapta büyük ses getirmişti.