Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit'e bakın! "Esmer güzeli"

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit'e bakın! "Esmer güzeli"

Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i karizmatik oyuncu Burak Özçivit, sadece başarısıyla değil, özel hayatıyla da sadından söz ettiriyor. Eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla mutlu bir aile yaşantısı olan Burak Özçivit'in kız kardeşini gösrünüz mü? Adeta güzelliğiyle hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:48
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen’in görümcesi Burçun Özçivit’e bakın! Esmer güzeli

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen’in görümcesi Burçun Özçivit’e bakın! Esmer güzeli

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen’in görümcesi Burçun Özçivit’e bakın! Esmer güzeli

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen’in görümcesi Burçun Özçivit’e bakın! Esmer güzeli

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen’in görümcesi Burçun Özçivit’e bakın! Esmer güzeli

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

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