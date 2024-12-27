Trend
Galeri
Trend Magazin
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit'e bakın! "Esmer güzeli"
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi hayran bırakıyor! Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit'e bakın! "Esmer güzeli"
Kuruluş Osman dizisinin Osman Bey'i karizmatik oyuncu Burak Özçivit, sadece başarısıyla değil, özel hayatıyla da sadından söz ettiriyor. Eşi Fahriye Evcen ve 2 oğluyla mutlu bir aile yaşantısı olan Burak Özçivit'in kız kardeşini gösrünüz mü? Adeta güzelliğiyle hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:48