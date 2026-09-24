Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Zurnacı ifadesinde; eğlence mekânları ve düğünlerde uyuşturucu kullandığına şahit olduğu bazı isimleri ve oyuncuları da zikretti. Etkin pişmanlık sorusuna ise "Faydalanmak isterim ancak şu an size verebileceğim herhangi bir isim aklıma gelmiyor... Soruşturmaya destek olmak amacıyla samimi beyanlarda bulunarak tanık olduğum her şeyi anlattım" yanıtını verdi.