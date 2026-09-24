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Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! 'Kavanoz ve poşet' şifresi çözüldü!
Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! 'Kavanoz ve poşet' şifresi çözüldü!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı. Kuryenin torbacıları tek tek deşifre ettiği dosyada, gözaltındaki ünlü oyuncu, futbolcu ve sanatçıların savcılığa verdikleri ifadelerin tüm detaylarını Günaydın ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:03
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 06:09