Trend Galeri Trend Magazin Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! 'Kavanoz ve poşet' şifresi çözüldü!

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! 'Kavanoz ve poşet' şifresi çözüldü!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı. Kuryenin torbacıları tek tek deşifre ettiği dosyada, gözaltındaki ünlü oyuncu, futbolcu ve sanatçıların savcılığa verdikleri ifadelerin tüm detaylarını Günaydın ortaya çıkardı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2026 06:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 06:09
Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, aralarında ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo, eski futbolcu Hasan Şaş ve oyuncu Melis Sezen'in de bulunduğu 24 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden; Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklanmış, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. GÜNAYDIN, tanınmış oyuncular, futbolcular, menajerler ve işadamlarının savcılık ifadelerine ulaştı.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

ETKİN PİŞMANLIK İSTİYORUM
Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen müzik direktörü Aytaç Kart, evinde yapılan aramada ele geçirilen esrar ve kokainin kendisine ait olduğunu kabul etti. Düzenli olarak uyuşturucu kullandığını belirten Kart, "Uyuşturucu madde kullanıyorum fakat hiçbir zaman uyuşturucu madde satmadım veya aracılık etmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" diyerek suçunu itiraf etti.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

KURYE TORBACILARI İFŞA ETTİ
Bahçe Büfe'de kuryelik yapan Rıfat Atlı, uyuşturucu kullandığını itiraf ederek uyuşturucu satın aldığı kişilerin bilgilerini savcılık ve kollukla paylaştı. Atlı ifadesinde; Fatih bölgesinde uyuşturucu temin ettiği "Süleymaniye Sherk", "Küçük Pazar Shrek" ve "Çapo" lakaplı torbacıların iletişim numaralarını vererek 'Etkin Pişmanlık' hükümlerinden yararlanmayı talep etti.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

KUYUMCUDAN İTİRAFLAR
Soruşturmada tutuklanan bir diğer isim olan kuyumcu Sayat Zurnacı, Kübra İmren Siyahdemir ile olan WhatsApp yazışmalarındaki "kavanoz" ve "poşet" konuşmalarının esrar ile ilgili olduğunu kabul ederek, satmak amacıyla değil, saklamak amacıyla olduğunu savundu.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Zurnacı ifadesinde; eğlence mekânları ve düğünlerde uyuşturucu kullandığına şahit olduğu bazı isimleri ve oyuncuları da zikretti. Etkin pişmanlık sorusuna ise "Faydalanmak isterim ancak şu an size verebileceğim herhangi bir isim aklıma gelmiyor... Soruşturmaya destek olmak amacıyla samimi beyanlarda bulunarak tanık olduğum her şeyi anlattım" yanıtını verdi.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

"BİR KEZ FESTİVALDE KULLANDIM"
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın asistanı Muhammed Kahyaoğlu, katıldığı bir festivalde bir kereliğine esrar kullandığını beyan etti. Kahyaoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler arasında yer aldı.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

İTİBAR SUİKASTI VE İFTİRA
Dosyada adı geçen ve ifadelerine başvurulan oyuncu ve sanatçılar, haklarındaki iddiaları reddederek uyuşturucu kullanmadıklarını beyan etti.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Afra Saraçoğlu, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını, evinde bulunan ilacın reçeteli olduğunu ifade etti.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Aras Bulut İynemli, ihbarın asılsız olduğunu, uyuşturucu maddelerle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Şarkıcı Sefo, kariyerine darbe vurulmak istendiğini ve daha önceki testinin de temiz çıktığını söyledi.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Melis Sezen, her türlü kan ve kıl örneğini vermeye hazır olduğunu bildirerek hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Melisa Şenolsun, uyuşturucu ortamlarında bulunmadığını dile getirdi.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Eski futbolcu Hasan Şaş da suçlamalardan kurtulmak isteyen kişilerin kendisi gibi tanınmış isimleri hedef gösterdiğini savundu.

Kurye torbacıları ifşa etti: GÜNAYDIN ünlülerin uyuşturucu soruşturmasının detaylarına ulaştı! ’Kavanoz ve poşet’ şifresi çözüldü!

Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Anıl Durmuş, Yeşim Yeşilçimen ve Eyüp Can Pırlanta, suçlamaları reddeden diğer isimler oldu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör