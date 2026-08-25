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Kutular açıldıkça tansiyon yükselecek! Var Mısın Yok Musun'da 5 milyonluk ödül için kıyasıya yarış!
Kutular açıldıkça tansiyon yükselecek! Var Mısın Yok Musun'da 5 milyonluk ödül için kıyasıya yarış!
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 34.bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 14:55