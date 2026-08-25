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Kutular açıldıkça tansiyon yükselecek! Var Mısın Yok Musun'da 5 milyonluk ödül için kıyasıya yarış!

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 34.bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.08.2026 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 14:55
Kutular açıldıkça tansiyon yükselecek! Var Mısın Yok Musun’da 5 milyonluk ödül için kıyasıya yarış!

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Kutular açıldıkça tansiyon yükselecek! Var Mısın Yok Musun’da 5 milyonluk ödül için kıyasıya yarış!

"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de atv'de!

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Haber Girişi Gözde Nur - Editör