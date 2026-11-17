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Kutular açılıyor, risk tavan yapıyor! Var Mısın Yok Musun'da 5 milyon TL için bankaya karşı yarışacaklar
Kutular açılıyor, risk tavan yapıyor! Var Mısın Yok Musun'da 5 milyon TL için bankaya karşı yarışacaklar
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada 2 gün izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 48.bölümüyle bu akşam, 49.bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de.
Giriş Tarihi: 17.11.2026 08:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 08:22