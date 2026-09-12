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Lady Gaga’dan müjdeli haber! İlk kez anne oldu

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Lady Gaga'dan şaşırtan haber geldi. Ünlü şarkıcının hayatında yeni bir dönem başladı ve ilk kez anne olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.09.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 09:33
Lady Gaga’dan müjdeli haber! İlk kez anne oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, özel yaşamındaki gelişmeyle gündeme geldi. Sahne adıyla tanınan Stefani Joanne Angelina Germanotta'nın, uzun süredir istediği annelik deneyimini yaşadığı öğrenildi.

Lady Gaga’dan müjdeli haber! İlk kez anne oldu

Gaga'nın Michael Polansky ile ilişkisi 2020 yılında başlamıştı. Gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren çift, evlilik yolundaki ilk adımı ise 2024 yılında attı. Gaga, Paris Olimpiyatları sırasında Polansky ile nişanlandığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Lady Gaga’dan müjdeli haber! İlk kez anne oldu

Özel hayatını genellikle basından uzak tutan çift hakkında bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Page Six'in haberine göre Gaga ve Polansky, Kuzey Kaliforniya'da bebekleriyle birlikte görüldü. Böylece 40 yaşındaki yıldızın ilk kez anne olduğu gündeme geldi.

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Lady Gaga’dan müjdeli haber! İlk kez anne oldu

Öte yandan Gaga ve Polansky'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çiftin bebeğinin ne zaman dünyaya geldiği, kız mı erkek mi olduğu ve isminin ne olduğu konusunda da herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Lady Gaga’dan müjdeli haber! İlk kez anne oldu

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