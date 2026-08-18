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Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki'den sevenlerine dua çağrısı: "Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum"

Geçirdiği talihsiz kaza sonucu leğen kemiği kırılan ve hastanede tedavi gören Deniz Seki, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Sevenlerinden dua isteyen Seki, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada kendini pozitif tutmaya çalıştığını ifade etti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 14:52
Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Sahnelerin sevilen ismi Deniz Seki, alkışlarla bitirdiği gecenin sonunda adeta nazara gelmişti. Konser sonrası yorgunluk atmak için evine dönen ünlü şarkıcı, geçirdiği görünmez kaza nedeniyle hastanelik olmuştu.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Evcil hayvanlarını beslemek istediği sırada dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşen Seki Maslak'taki özel bir hastaneye kalmıştı.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

KÖTÜ HABER TETKİKLERDE GELMİŞTİ

Hastanede yapılan detaylı kontrollerde Seki'nin leğen kemiğinde kırık, omurgasında ise zedelenme saptanmıştı. Doktorların hızlı kararıyla acil ameliyata alınan şarkıcının durumu, sevenlerini korkutmuştu.

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Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Ameliyatın ardından sanatçının ekibi bir açıklama yayınlayarak operasyonun başarılı geçtiğini müjdeledi ve basında çıkan "balkondan aşağı düştü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

"NAZAR DİYORUM ARTIK"

Deniz Seki, bir programa ses kaydı göndererek sessizliğini bozmuştu. Yaşadığı şoku dile getiren ünlü isim, süreci şu sözlerle aktarmıştı:

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

"BACAKLARIM İKİYE AYRILMIŞ GİBİ DÜŞTÜM"

"Talihsiz bir kaza yaşadım, konserden geldik, olay 11.30 gibi oldu. Nazar diyorum artık. Köpeklerime mama yollamak için balkona çıktım, klimanın suyunda kaldım, bacaklarım ikiye ayrılmış gibi düştüm. Leğen kemiğim kırılmış, hemen ambulans arandı. Gece hastaneye geldim sonra ameliyat oldum. Bilgi kirliliği yapmayalım. Koltuk değnekleriyle 3 hafta kadar arkadaş olacağız. Sonra konserlere devam edeceğiz." Ünlü isme çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağmıştı.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum
Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

"KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL AMA..."

Deniz Seki, hastane odasından bir paylaşım yaparak hayranlarını son sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmişti.

Deniz Seki yaptığı paylaşımda, "Hastaneden herkese kocaman bir merhaba… 🤍 Soran, arayan, merak eden, güzel dileklerini ve dualarını gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Yanıma kadar gelip beni yalnız bırakmayan, sevgisini ve desteğini hissettiren tüm sanatçı dostlarıma ve arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim. ❤️
Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalışıyorum. Çok şükür, ameliyatım başarılı geçti. Bir süre daha hastanede olacağım, dinlenip toparlanmaya çalışacağım. Sizlerin sevgisini, dualarını ve güzel enerjisini hissetmek bana gerçekten çok iyi geliyor. En kısa zamanda yeniden sahnede, sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle… Hepinizi çok seviyorum.İyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ!

Deniz Seki son olarak sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. "Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum" diyen Seki şunları söyledi: "Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki, buradan bir kez daha içimizi rahatlatmak istedim. Çok şükür, ben gayet iyiyim. Hastanede tedavim devam ediyor, bir yandan da fizik tedavilerime başladım. Hastane ortamında olmak ve bu süreci yaşamak elbette kolay değil ama mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum. Sizlerden tek bir ricam var; dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum."

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

TALİHSİZ KAZAYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM ÜNLÜ OYUNCU OLMUŞTU!

Yaz sezonunu Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde geçiren oyuncu Damla Colbay, tatil sırasında yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

İskeleden denize atladığı sırada parmağını kırdığı öğrenilen Colbay'ın tedavisini, ortopedi doktoru sevgilisi Ali Osman Çiçek gerçekleştirmişti.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

"KIRIĞI, SEVGİLİMİN NÖBETİNE DENK GETİRME İŞİ..."

Colbay, yaşadığı süreci esprili bir dille anlatarak paylaşımında, "Kırığı, sevgilimin nöbetine denk getirme işi..." ifadelerine yer vermişti.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, bir başka paylaşımında ise "İşlem tamam" notunu düşmüştü.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İşlem tamam" ifadelerine yer verdi. Colbay'ın kısa sürede toparlandığı ve tatiline kaldığı yerden devam edeceği belirtilmişti.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

AYAĞINDAN SAKATLANAN DİĞER KİŞİ ASLI BEKİROĞLU OLMUŞTU

Son iki yılda yedi kez bıçak altına yatan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini söyleyen Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu zorlu sürecin doktor hatasından kaynaklandığını açıklamıştı.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Son dönemde sağlık problemleriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez yaşadığı talihsiz kaza sonucu ayağından sakatlanarak sevenlerini endişelendirmişti.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Geçirdiği talihsiz düşüşün ardından ayağındaki son durumu takipçileriyle paylaşan Bekiroğlu, yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti:

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

''Kimin nazarı, gözü, büyüsü varsa; Allah aşkına yok etsin, kaldırsın.

Düz yolda düştüm. Birkaç garip isimli kaslarım yırtık. Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin de bir sınırı var!''

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkur da sahne aldığı oyun sırasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Bozkurt, sosyal medyada yaptığı açıklamada, aşil tendonunun koptuğunu açıklamıştı.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

"AŞİL TENDONUM KOPTU"

İstanbul'a dönünce ameliyat olan Cengiz Bozkurt, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim."

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Cengiz Bozkurt, fizik tedavi sürecine başladığını ve hastanede koltuk değnekleriyle yürüdüğü anları paylaştı. İkinci fizik tedavi seansını tamamladığını belirten usta oyuncu, toparlanma sürecinin iyi ilerlediğini ifade etmişti.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

"Kalktık ayağa, toparlandık, ikinci fizik tedavi seansı tamamlandı. Var daha yolumuz ama moraller yüksek" mesajıyla takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

SEVDA DEMİREL'İN DE AYAĞI KIRILDI

Öte yandan geçen günlerde de Sevda Demirel yürüken ayağını kırmıştı.

Uzun süredir magazin dünyasından uzak sakin bir yaşam süren eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, yaşadığı talihsiz bir olayla yeniden gündeme geldi.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Demirel, arkadaşlarıyla Maçka Parkı'nda yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek yere kapaklandı. Yerde acı içinde kıvranan Sevda Demirel'in sağ ayağının kırıldığı öğrenildi.

Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki’den sevenlerine dua çağrısı: Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum

Demirel'in arkadaşları talihsiz kaza anını cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Yapılan paylaşımda "Sevda Demirel, çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Şimdi hastaneye getirdik, Allah şifa versin" ifadelerine yer verildi.