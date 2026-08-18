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Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki'den sevenlerine dua çağrısı: 'Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum'
Leğen kemiği kırılmıştı! Deniz Seki'den sevenlerine dua çağrısı: "Kendimi pozitif tutmaya çalışıyorum"
Geçirdiği talihsiz kaza sonucu leğen kemiği kırılan ve hastanede tedavi gören Deniz Seki, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Sevenlerinden dua isteyen Seki, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada kendini pozitif tutmaya çalıştığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 14:52