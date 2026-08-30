LGBT kütüphaneye girdi ABD ayağa kalktı! Sonunda çocuk kitaplarına da sıçradı
Ekranlardan fırlayan, müzik kliplerini saran ve dijital platformları adeta birer ideolojik propaganda sahasına çeviren LGBT içerik tartışmaları, kaçınılmaz olarak en hassas kalkanımıza; çocuk edebiyatına dayandı. Film ve dizi sektöründeki agresif yayılmacılık yetmemiş olacak ki, şimdi de masum sayfaların arasına gizlenmiş temsil söylemleriyle çocukların taze zihinlerine göz dikilmiş durumda.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 06:40
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 06:54