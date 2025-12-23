Trend
Lösemiyle mücadele ediyordu! Cansever son sağlık durumunu açıkladı: "Saçlarım hala dökülmedi"
1992 yılında girdiği müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi kazanan şarkıcı Cansever, geçen günlerde sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerinden dua isteyerek lösemiyle mücadele ettiğini açıklamıştı. 58 yaşındaki arabesk sanatçısı son olarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:24