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Macklemore 'Özgür Filistin' turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!
Macklemore 'Özgür Filistin' turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!
Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından büyük bir merakla beklenen "Özgür Filistin" (Free Palestine) turuna İrlanda'nın başkenti Dublin'de görkemli bir şekilde başladı.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 06:39