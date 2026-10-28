Trend Galeri Trend Magazin Macklemore 'Özgür Filistin' turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Macklemore 'Özgür Filistin' turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından büyük bir merakla beklenen "Özgür Filistin" (Free Palestine) turuna İrlanda'nın başkenti Dublin'de görkemli bir şekilde başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 06:39
Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Geçtiğimiz ay Sheeran'ın turundan Filistin'e destek veren açıklamaları nedeniyle ihraç edilen yıldız isim, bu skandalın hemen ardından kendi bağımsız turnesini duyurmuştu. Dublin'deki ünlü 3Arena'da yaklaşık 13 bin müzikseverin katılımıyla gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen kapalı gişe konserde Macklemore, hayranlarına unutulmaz ve tarihi bir gece yaşattı.

Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Macklemore'un aylar öncesinden "inanılmaz sürpriz konuklar" sözü verdiği Dublin konserinde sahneye çıkan isimler geceye damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Hozier, popüler rap üçlüsü Kneecap ve folk müzik grubu Beoga sahne alarak Macklemore'a büyük bir destek verdi. Konser alanı ve çevresi adeta bir dayanışma şölenine dönüştü.

Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Saatler öncesinden sıraya giren binlerce hayran, Filistin formaları, İrlanda bayrakları ve Filistin kimliğinin tarihi sembolü olan kefiyelerle alanı doldurdu. Konser salonunun dışındaki stantlarda ise üzerinde Filistin bayrakları bulunan ürünler büyük ilgi gördü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

ED SHEERAN TURNESİNDEN NEDEN ÇIKARILMIŞTI?

Gerçek adı Benjamin Haggerty olan sanatçı, Eylül ayında Ed Sheeran'ın New Jersey'deki dev stadyum konserinde açılış sanatçısı olarak sahne almış ve "Özgür Filistin" sloganını güçlü bir şekilde dile getirmişti. Ardından, ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen öğrenci protestolarına adadığı şarkısını seslendirmişti.

Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Bu performansın ardından milyarder stadyum sahibi Robert Kraft ve bazı grupların "nefret söylemi" suçlamalarına maruz kalan Macklemore, hızla Sheeran'ın turundan çıkarıldı. Ed Sheeran cephesi, kararın organizatör Messina Touring Group tarafından alındığını açıklasa da kriz büyüdü.

Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Sheeran'ın diğer alt grupları Macklemore'la dayanışma amacıyla turdan çekilirken, Sheeran daha sonra kriz yönetiminde hatalar yaptığını kabul ederek özür diledi ve Gazze'deki durumu "haksız ve orantısız" olarak nitelendirdi.

Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

BİLETLER YOK SATTI: TÜM GELİRLER FİLİSTİN'E GİDECEK

İrlandalı müzikseverler, Macklemore'un boyun eğmeyen duruşunu büyük bir coşkuyla karşıladı. Belfast ve Cork gibi farklı şehirlerden sırf bu tarihi konser için Dublin'e akın eden dinleyiciler, sanatçının şöhretini böylesine hayati bir mesele için kullanmasını takdirle karşılıyor.

Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Hayranlardan Gillian Duffy, "Macklemore Dublin'de 10 konser verse 10'u da ağzına kadar dolardı. İnsanlar burada olmak, desteklerini en yüksek sesle göstermek istiyor" diyerek sahadaki coşkuyu özetliyor.

Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Macklemore, büyük ses getiren "Özgür Filistin" turnesinin bilet gelirlerinin tamamını Filistinlileri destekleyen yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı.

Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

Sanatçı, Dublin'deki görkemli açılışın ardından sırasıyla Paris ve Londra'da sahne alarak müzik ve dayanışma mesajını tüm Avrupa'ya yaymaya devam edecek.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör