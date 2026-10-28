Macklemore ’Özgür Filistin’ turnesine fırtına gibi başladı: Ed Sheeran krizinin ardından dev konser!

BİLETLER YOK SATTI: TÜM GELİRLER FİLİSTİN'E GİDECEK

İrlandalı müzikseverler, Macklemore'un boyun eğmeyen duruşunu büyük bir coşkuyla karşıladı. Belfast ve Cork gibi farklı şehirlerden sırf bu tarihi konser için Dublin'e akın eden dinleyiciler, sanatçının şöhretini böylesine hayati bir mesele için kullanmasını takdirle karşılıyor.