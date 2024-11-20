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Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyordu... Umut Akyürek kızı Melek Bal'ın son görüntüsünü paylaştı! "Yeniden doğmuş gibi"

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu gözyaşları ile anlatıp yardım çağrısında bulunan sanatçı Umut Akyürek'ten son olarak sevindiren paylaşım geldi. Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul çifti, madde bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatırılan kızları Melek Bal'ın son görüntüsünü paylaştı. Umut Akyürek, "Çok büyük ilerleme kaydettik. Allah'a çok şükür, yeniden doğmuş gibi. Kızımız diğer gençlerin de bu illetten kurtulması için gönüllü çalışmak istiyor" demişti. İşte Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un kızları Melek Bal'ın son hali...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:55
Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyordu... Umut Akyürek kızı Melek Bal’ın son görüntüsünü paylaştı! Yeniden doğmuş gibi

Umut Akyürek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini söylemişti. Melek Bal Ertuğrul'un yaşadığı sorunları anlatan ve polis çağırdığını söyleyen Akyürek'ten sonra Melek Bal'dan da kelepçeli paylaşım gelmiş, genç kızın kolundaki jilet izleri dikkatlerden kaçmamıştı. Zor günleri geride bırakmaya çalışan Umut Akyürek tedavi gören kızı Melek Bal'ın son halini paylaştı.

Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyordu... Umut Akyürek kızı Melek Bal’ın son görüntüsünü paylaştı! Yeniden doğmuş gibi

Akyürek paylaşımında "Bugün Çok Kıymetli Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcımız Sn. Sevim Sayim Madak Hanımefendi ile Liman Ayık Yaşam Derneği tesislerinde, evlatlarımız ve aileleri olarak bir araya geldik. İlgi ve samimiyetlerine şahsım Selçuk Sanrı Hocamız ve bütün bağımlı yavrularımız ve ailelerimiz adına sonsuz teşekkürler ediyorum." dedi.

Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyordu... Umut Akyürek kızı Melek Bal’ın son görüntüsünü paylaştı! Yeniden doğmuş gibi

İşte Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un kızları Melek Bal'ın son hali...

Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyordu... Umut Akyürek kızı Melek Bal’ın son görüntüsünü paylaştı! Yeniden doğmuş gibi

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul katıldıkları bir davette, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı için hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul'la ilgili konuşmuştu. İkili, "Çok iyi, ilerleme kaydettik.

Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyordu... Umut Akyürek kızı Melek Bal’ın son görüntüsünü paylaştı! Yeniden doğmuş gibi

STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" demişti.

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