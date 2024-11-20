Madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görüyordu... Umut Akyürek kızı Melek Bal'ın son görüntüsünü paylaştı! "Yeniden doğmuş gibi"

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu gözyaşları ile anlatıp yardım çağrısında bulunan sanatçı Umut Akyürek'ten son olarak sevindiren paylaşım geldi. Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul çifti, madde bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatırılan kızları Melek Bal'ın son görüntüsünü paylaştı. Umut Akyürek, "Çok büyük ilerleme kaydettik. Allah'a çok şükür, yeniden doğmuş gibi. Kızımız diğer gençlerin de bu illetten kurtulması için gönüllü çalışmak istiyor" demişti. İşte Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un kızları Melek Bal'ın son hali...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:55