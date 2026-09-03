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Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! “Manitayı şu şekilde darlayacaksın”
Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! “Manitayı şu şekilde darlayacaksın”
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, romantik bir Madrid kaçamağıyla aşklarını doyasıya yaşadı. Çift, Oğulcan Engin'in doğum gününü gittikleri mekanlarda küçük pastalarla kutladı. Alişan'ın sevgilisinin doğum gününü tam 7 kez kutlaması dikkat çekti. Madrid sokaklarında aşk dolu anlar yaşayan çiftin keyifli halleri ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:05