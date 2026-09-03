Trend Galeri Trend Magazin Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! “Manitayı şu şekilde darlayacaksın”

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! “Manitayı şu şekilde darlayacaksın”

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, romantik bir Madrid kaçamağıyla aşklarını doyasıya yaşadı. Çift, Oğulcan Engin'in doğum gününü gittikleri mekanlarda küçük pastalarla kutladı. Alişan'ın sevgilisinin doğum gününü tam 7 kez kutlaması dikkat çekti. Madrid sokaklarında aşk dolu anlar yaşayan çiftin keyifli halleri ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 11:05
Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, romantik bir Madrid kaçamağıyla aşklarını doyasıya yaşadı. Birlikte keyifli anlar geçiren çift, Madrid sokaklarını adım adım keşfederken renkli görüntülere de imza attı.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Çift, 36 yaşına giren Oğulcan Engin'in doğum gününü ise unutulmaz bir kutlamaya dönüştürdü.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

İlayda Alişan, sevgilisinin doğum gününü gittikleri farklı mekanlarda küçük pastalarla kutladı.

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Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Güzel oyuncunun bu özel günü tam 7 kez kutlaması dikkat çekti.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Güzel oyuncunun bu özel günü tam 7 kez kutlaması dikkat çekti.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Her gittikleri mekanda Oğulcan Engin için ayrı bir pasta hazırlatan Alişan, sevgilisinin doğum günü mutluluğunu adeta gün boyu sürdürdü.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Çiftin samimi ve neşeli halleri de çevredekilerin ilgisini çekti.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Madrid'in renkli atmosferinde bol bol fotoğraf çektiren ve birlikte vakit geçiren İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, romantik kaçamaklarıyla sosyal medyada da dikkat çekti.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Çiftin Madrid tatilinden paylaştığı keyifli anlar, aşk dolu görüntüleriyle gündem oldu.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

36 YAŞINA GİRDİ

Öte yandan Seda Sayan da eski futbolcu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in 36. yaş gününü kutlamıştı.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan Sayan, oğlunun doğum gününe özel duygusal bir paylaşım yapmıştı.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

Oğluyla birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, paylaşımına "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notunu düştü. Sayan'ın bu anlamlı paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Madrid’de aşk ve pasta şovu! İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e 7 ayrı kutlama! Manitayı şu şekilde darlayacaksın

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