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Magazin dünyası o iddiayla çalkalanmıştı! MS hastalığı ağırlaştı denilen Serdar Ortaç'tan açıklama geldi!
Magazin dünyası o iddiayla çalkalanmıştı! MS hastalığı ağırlaştı denilen Serdar Ortaç'tan açıklama geldi!
Uzun dönemdir MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç, hakkında ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. Durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bir tedavi sürecine alındığı söylentileri dolaşan Ortaç, konuyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 16:55
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 16:58