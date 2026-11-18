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Mahallenin Muhtarları’nda ‘Fadime’ rolüyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Aydan Burhan uzun zaman sonra ortaya çıktı!
Mahallenin Muhtarları’nda ‘Fadime’ rolüyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Aydan Burhan uzun zaman sonra ortaya çıktı!
Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği "Fadime" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Aydan Burhan, uzun süren sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 10:50