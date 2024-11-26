Trend Galeri Trend Magazin Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile mutlu bir yaşam süren oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şimdilerde 54 yaşında olan Esra Akkaya, bir zamanlar Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Uzun süredir ekranlardan uzak olan Esra Akkaya, son olarak değişimi ile gündem oldu. İncecik olan Esra Akkaya adeta küllerinden doğdu. Esra Akkaya'nın hayranları "Artık seni izlemek istiyoruz" yorumlarında bulundu... İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın son hali...