Trend Galeri Trend Magazin Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile mutlu bir yaşam süren oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şimdilerde 54 yaşında olan Esra Akkaya, bir zamanlar Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'iydi... Uzun süredir ekranlardan uzak olan Esra Akkaya, son olarak değişimi ile gündem oldu. İncecik olan Esra Akkaya adeta küllerinden doğdu. Esra Akkaya'nın hayranları "Artık seni izlemek istiyoruz" yorumlarında bulundu... İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın son hali...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 08:29
Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 54 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya son olarak değişimi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

Ünlü oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden uzak bir hayat sürse de paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın fazla kilolarından kurtulduğu ve eski fit hallerine kavuştuğu son paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

İncecik olan Esra Akkaya adeta küllerinden doğdu.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’iydi... 54 yaşındaki Esra Akkaya adeta küllerin doğdu! Öyle bir zayıfladı ki...

İşte Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya'nın son hali...

SON DAKİKA SON DAKİKA