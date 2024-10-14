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Mahkemeden kötü haber! Ünlü Şarkıcı Melek Mosso küfürlü yorum hakkında suç duyurusunda bulunmuştu!

Melek Mosso, internette kendisi için yazıldığını ileri sürdüğü küfürlü yorum için savcılığa başvurdu. İddiaya göre takipçi Kubilay U., Mosso'nun fotoğrafının altına "S… git p.." şeklinde paylaşımda bulundu. Fotoğrafının altında yorumu gören ünlü şarkıcı, durumu savcılığa taşıdı. Savcılık, Mosso'ya ait paylaşım altında çok sayıda yorum bulunduğunu belirtti. Şüpheli tarafından herkese açık alanda yapılan paylaşımın, önceki yorumlara cevap ya da tepki niteliğinde olabileceğini belirtti. Sanatçının adına etiketleme yapılmadığı için de dosyaya takipsizlik kararı verildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 14.10.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 08:03
Mahkemeden kötü haber! Ünlü Şarkıcı Melek Mosso küfürlü yorum hakkında suç duyurusunda bulunmuştu!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına gelen küfürlü yorum hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Mosso, onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri sürerek şikayetçi olsa da savcılık soruşturmasında, yorumda başka birinden bahsedebileceğini, Mosso'dan bahsedilse etiketleme yapılabileceğini belirterek takipsizlik kararı verdi.

Mahkemeden kötü haber! Ünlü Şarkıcı Melek Mosso küfürlü yorum hakkında suç duyurusunda bulunmuştu!

Ünlü müzisyen Melek Mosso, internette kendisi hakkında yazıldığını ileri sürdüğü küfürlü yorumu savcılığa taşıdı. İddiaya göre takipçisi Kubilay U. ile karşı karşıya gelen ünlü şarkıcının şikâyeti sonucu soruşturma başlatıldı.

Mahkemeden kötü haber! Ünlü Şarkıcı Melek Mosso küfürlü yorum hakkında suç duyurusunda bulunmuştu!

O YORUMLA ÇILGINA DÖNDÜ

İddiaya göre Kubilay U, ünlü şarkıcı Mosso'nun fotoğrafının altına "S*ktir git p*ç" şeklinde paylaşımda bulundu. Fotoğrafının altında yorumu gören ünlü şarkıcı, takipçisini cezalandırmak için avukatı aracılığıyla savcılığın yolunu tuttu.

Mahkemeden kötü haber! Ünlü Şarkıcı Melek Mosso küfürlü yorum hakkında suç duyurusunda bulunmuştu!

KÜFÜRLÜ YORUMU HAZMEDEMEDİ

Takipçisinden şikâyetçi olan ünlü şarkıcı kişilik haklarına zarar verildiğini ve onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri sürdü. Şahsına hakaret edildiğini iddia ederek takipçisi Kubilay U'nun cezalandırılmasını istedi. Ancak başlatılan soruşturmada savcılıktan ilginç bir "etiketleme" vurgusu geldi.

Mahkemeden kötü haber! Ünlü Şarkıcı Melek Mosso küfürlü yorum hakkında suç duyurusunda bulunmuştu!

SAVCILIKTAN "ETİKETLEME" VURGUSU

Savcılık, bu kapsamda müştekiye ait paylaşım altında çok sayıda yorum yapıldığını, şüpheli tarafından herkese açık alanda yapılan paylaşımın, önceki yorumlara cevap ya da tepki niteliğinde olabileceğini, doğrudan müştekiye cevap yazılacaksa "etiketleme" yoluyla yapılmasının mümkün olduğunu belirtti.

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