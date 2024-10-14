Mahkemeden kötü haber! Ünlü Şarkıcı Melek Mosso küfürlü yorum hakkında suç duyurusunda bulunmuştu!

Melek Mosso, internette kendisi için yazıldığını ileri sürdüğü küfürlü yorum için savcılığa başvurdu. İddiaya göre takipçi Kubilay U., Mosso'nun fotoğrafının altına "S… git p.." şeklinde paylaşımda bulundu. Fotoğrafının altında yorumu gören ünlü şarkıcı, durumu savcılığa taşıdı. Savcılık, Mosso'ya ait paylaşım altında çok sayıda yorum bulunduğunu belirtti. Şüpheli tarafından herkese açık alanda yapılan paylaşımın, önceki yorumlara cevap ya da tepki niteliğinde olabileceğini belirtti. Sanatçının adına etiketleme yapılmadığı için de dosyaya takipsizlik kararı verildi.