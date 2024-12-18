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5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve hakarete uğradığını açıklamıştı...Ebru Şallı'dan flaş hamle!
5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve hakarete uğradığını açıklamıştı...Ebru Şallı'dan flaş hamle!
Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve tehdide uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Akkuş'un 1 ay süreyle Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.
Giriş Tarihi: 18.12.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 13:07