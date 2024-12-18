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5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve hakarete uğradığını açıklamıştı...Ebru Şallı'dan flaş hamle!

Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve tehdide uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Akkuş'un 1 ay süreyle Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 13:07
5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve hakarete uğradığını açıklamıştı...Ebru Şallı’dan flaş hamle!

Manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2019 yılında evlendiği iş insanı Uğur Akkuş tarafından şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını açıklamıştı.

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve hakarete uğradığını açıklamıştı...Ebru Şallı’dan flaş hamle!

"UZUN SÜREDİR ŞİDDET, TEHDİT VE HAKARETLERE MARUZ KALIYORUM"

Ebru Şallı, "Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım" demişti.

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve hakarete uğradığını açıklamıştı...Ebru Şallı’dan flaş hamle!

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAK ZORUNDA KALDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ayrıca Şallı, "Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve hakarete uğradığını açıklamıştı...Ebru Şallı’dan flaş hamle!

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, 5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve tehdide uğradığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Akkuş'un 1 ay süreyle Ebru Şallı'nın bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasına karar verdi.

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet ve hakarete uğradığını açıklamıştı...Ebru Şallı’dan flaş hamle!

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Manken, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2019 yılında evlendiği iş adamı Uğur Akkuş tarafından şiddet, tehdit ve hakarete uğradığını açıklamıştı.

Eşi Akkuş'u 5 aydır görmediğini de paylaşımında belirten Şallı, daha sonra İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talebinde bulundu.

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