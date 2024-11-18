Eşi Uğur Akkuş’tan boşanacak Ebru Şallı’dan yeni açıklama! Ebru Şallı: Aramızda kavga gürültü yok!

İş insanı Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı’dan boşanacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’dan boşanma nedeni olarak ‘her şey para ve maddiyatmış’ şeklinde yaptığı açıklama ise gündeme bomba gibi düştü. Bugün bir etkinliğe katılan Ebru Şallı, gazetecilerin boşanmayla ilgili sorularını cevaplandırdı. İşte Ebru Şallı’nın dikkat çeken o açıklamaları!