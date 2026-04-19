Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti! "Aslanlar gibi!"

İbrahim Tatlıses, Koşuyolu'ndaki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirdi. Önceki gün Tatlıses'in ailesi hastaneye akın etti. Ziyarete gelen Dilan Çıtak, 'Ben de yeni öğrendim, sanırım sağlık durumu iyi. Net bir bilgim yok. İçeri girip öğreneceğim' demişti. Yasemin Şefkatli de kayınbabası İbrahim Tatlıses için hastaneye gelen ünlü isimler arasındaydı. Şefkatli, basın mensuplarının sorularını yanıtlamamıştı. MAHMUT TUNCER ZİYARET ETTİ Sağlık durumu iyiye giden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i Mahmut Tuncer ziyaret ederek, 'Ağabeyim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi. Bir maşallahınızı alırız' dedi. NELER OLMUŞTU? İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ameliyat olmuştu. Sanatçı İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci hakkında 11 Nisan 2026, Başhekim Dr. Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklama yapmıştı. Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tedavi sürecine yönelik şu bilgileri vermişti: Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca da, bu sabah gerçekleştirdikleri ameliyata yönelik şöyle konuşmuştu: 'SABAH 9 GİBİ AMELİYATA ALDIK' 'İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra -tabi kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için- bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 9 gibi ameliyata aldık. 'CİDDİ BİR ENFEKSİYONU VARDI' Tabi komplike bir safra kesesiydi. Yani ciddi bir enfeksiyonu vardı. O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesesi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz.' DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ Öte yandan haberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koşmuştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti. BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklemişti. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırmıştı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüşmüştü. AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU! Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamamıştı.Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmıştı. BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildiği söylenmişti. 'BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ' İbrahim Tatlıses'in, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere 'Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi' dediği konuşulmuştu. HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞTI Ahmet Tatlıses, 'Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o...' dedi. 'HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ' Dilan Çıtak ise 'Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah.' diye konuştu. İbrahim Tatlıses evlatlarıyla tek tek görüştü! Babasıyla görüşen Ahmet Tatlıses baygınlık geçirdi! HERKES BARIŞTILAR SANMIŞTI... Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi süren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son ses kayıtları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. 'O İSİMLER OLMASA KAPIMDAN SOKMAZDIM!' İddialara göre Tatlıses, hastaneye gelen oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a adeta ateş püskürdüi Usta sanatçının, 'O isimler olmasa kapımdan sokmazdım!' ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bir televizyon programına konuşan Tatlıses, şu sözleri kullandı: 'Melek Zübeyde ile Tuğçe'ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum.' Aile içinde yaşanan bu gelişme magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. 'TEDAVİYE OLUMLU YANIT ALINMAKTADIR' Öte yandan yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in doktoru son olarak sağlık durumunu ve ameliyat tarihini açıkladı. İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci hakkında bir açıklama yapan Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şunları söyledi: '7 Nisan 2026, Salı günü hastanemiz acil servisine başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in bilinci açık ve genel durumu iyidir. Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir. Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu yanıt alınmaktadır. AMELİYAT TARİHİ Tedavi yanıtının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır.' ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEM OLMUŞTU Öte yandan son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı. Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu. 'SENDEN NEFRET EDİYORUM' 2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, 'Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor' ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu. İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, 'Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı' demişti. 'SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM' Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi: 'Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü.' SEYAHAT DÖNÜŞÜ HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ Yaşanan bu gelişmelerin ardından İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi. GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI İdo Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. DİLAN ÇITAK VE AHMET TATLISES HAKKINDA SORULAR SORULDU Gazeteciler, İbrahim Tatlıses cephesinden yapılan açıklamaları ve Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hakkında sorular sordu. İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet'i hedef göstermişti! İdo Tatlıses'ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor! 'BEN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM' Gazetecilerin 'onları aileden görüyor musunuz?' sorusuna İdo Tatlıses, 'Evet tabi ki aileden görüyorum. Ama yaptıkları ve söyledikleriyle ilgilenmiyorum, çünkü ben neyin ne olduğunu biliyorum.' ifadelerini kullandı. 4 MİLYON DOLAR KAPTIRMIŞTI! Öte yandan ünlü sanatçı, İstanbul'dan ayrılarak Ege kentine yerleşme sürecini ve bu süreçte yaşadığı hayal kırıklıklarını açıklamıştı. Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyleyen sanatçı, 'Merhametliyim ama vicdanım bazı şeylere izin vermiyor' sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı. 'AKRABANIN AKRABAYA ETTİĞİNİ AKREP BİLE ETMEZMİŞ' Aile içi ilişkilerde yaşadığı kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakın çevresinden beklemediği davranışlarla karşılaştığını söyleyerek, 'Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş' demişti. Geçen günler de Türk müziğinin güçlü isimlerinden İbrahim Tatlıses hakkında eski menajeri Şule Yazar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçıyla yollarını olaylı şekilde ayıran Yazar, hem savcılığa yaptığı şikayeti hem de Tatlıses ailesine dair dikkat çeken iddialarını televizyon programında anlatmıştı. 'KENDİ KENDİNİ DOLDURUŞA GETİRİYOR' Gayrimenkul yatırımları ve yüksek servetiyle sık sık konuşulan Tatlıses hakkında konuşan Yazar, otel meselesi nedeniyle savcılığa başvurduğunu belirterek, 'Talepleri karşılık görmeyince ters düştük kendisiyle. İbrahim Bey kendi kendini dolduruşa getiren bir kişilik' ifadelerini kullanmıştı. 'KAZADAN SONRA EVDE SERVET TOPLANTISI YAPILDI' İDDİASI Bodrum'da geçirdiği kazanın ardından Tatlıses'in yanında olduğunu söyleyen eski menajer, o süreçte yaşandığını öne sürdüğü gelişmelerini de paylaşmıştı. Program sunucusunun sorduğu 'Melek kızı o gün elinde kağıt kalemle gelip Tatlıses'in mal varlığını soruşturdu mu?' sorusu üzerine Yazar şunları aktarmıştı: 'İDO VE MELEK MAL VARLIĞINI ÖĞRENMEK İSTEDİLER' 'Evet İdo ile birlikte mal varlığının listesini öğrenmek istediler. Onlar zaten böyle bir konuşmaya giderken kaza geçirdiler. Kaza da görüşmeye engel oldu. Kazadan sonra da İbrahim Bey'in evinde toplantı yapıldı. Diğer çocukları da çağırarak orada bir kağıt kalem alınıp mal varlığı listesi talebinde bulundular' 'BEN DAHA SAĞKEN…' TARTIŞMASI Yazar, söz konusu listenin hazırlandığı dönemde aile içinde gerilim yaşandığını da iddia etmişti. Eski menajer, Tatlıses ile kızı Melek arasında tartışma çıktığını öne sürerek şunları söyledi: 'Liste hazırlandığı dönemde Melek ile İbrahim Bey kavga etti. Bir süre de görüşmedi. Ben daha sağken nasıl benim mal varlığımla ilgili görüşme yapılır diyerek tartışma olmuştu. Melek Zübeyde ile uzun süre görüşmedi' ifadelerini kullanmıştı. PEKİ TATLISES'İN ÇOK KONUŞULAN SERVET LİSTESİNDE NELER VAR? Gayrimenkul sektörünün birçok alanına yatırım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken ünlüler arasında. Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip. Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi. Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında! Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu bir kebap salonu, bir TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim'in atölyesi ve mağazası bulunuyor. Ayrıca Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede villa, Seyrantepe'de site içinde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire ve yine Şanlıurfa'da 3 dönümlük bir arsa da mülkleri arasında yer alıyor. Tatlıses'in ABD`nin en gözde kentlerinden Miami'de de evi var. 