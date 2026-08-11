Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: "Ben babamı utandıracak bir şey yapmam"

"BEN BABAMI UTANDIRACAK BİR ŞEY YAPMAM"

2.sayfa mikrofonlarına konuşan Tuncer, gelen yorumlara tavrını, "Babam beni perişan eder gibi bir şeyler bekliyor insanlar. Değil öyle bir şey. Ne yapsın? Güzel bir şeydir, destekliyordur. Ben zaten onu utandıracak bir şey yapmam. Dolayısıyla da hep arkamda sağ olsun. Varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Ona da bin kere şükür. Hatta burada imzası var" açıklamasıyla koydu.