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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: "Ben babamı utandıracak bir şey yapmam"

Sevilen türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, babası ve özel hayatı hakkında yaptığı iddialı açıklamayla gündeme geldi. Son dönemde sosyal medyadan sıkça aldığı sorulara karşı net tavrını çizen Tuncer'in açıklaması çok konuşuldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 13:11
Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Türk halk müziğinin usta ismi Mahmut Tuncer'in kendisi gibi müzik dünyasına adım atan kızı Gizem Tuncer, son zamanda sosyal medyada sıkça aldığı "Babanız ne diyor?" yorumlarına cevap verdi.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

"BEN BABAMI UTANDIRACAK BİR ŞEY YAPMAM"

2.sayfa mikrofonlarına konuşan Tuncer, gelen yorumlara tavrını, "Babam beni perişan eder gibi bir şeyler bekliyor insanlar. Değil öyle bir şey. Ne yapsın? Güzel bir şeydir, destekliyordur. Ben zaten onu utandıracak bir şey yapmam. Dolayısıyla da hep arkamda sağ olsun. Varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Ona da bin kere şükür. Hatta burada imzası var" açıklamasıyla koydu.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Öte yandan geçtiğimiz aylarda kolundaki dövmenin anlamını ilk kez paylaşan şarkıcı, bu özel detayın babasına ait olduğunu söylemişti.

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Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

"Kolumdaki dövme babamın imzası, vücudumun başka bir yerinde de Arapça 'Mahmut' yazıyor, babama inanılmaz düşkünüm"" diyerek duygusal bir bağa dikkat çekmişti.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

"BAŞKA HİÇBİR SANATÇIYI BABA OLARAK İSTEMEZDİM"

Tuncer ardından, "Kendisi de bu durumu çok seviyor. Babamın kendi yaşıtı bir arkadaşı yok, onun en yakın arkadaşları aslında benim arkadaşlarım. Onu her gördüğümüzde öpmek ve sevmek istiyoruz. Onun gibi bir babaya sahip olmak gurur verici. Başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim" demişti.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ!

Öte yandan şarkıcı Gizem Tuncer 26 kilo vererek adeta iğne iğliğe döndü. Güzel şarkıcı zayıflama sırrını böyle açıklamıştı. Tuncer, "Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim."

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

"O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım. Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

"Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum."

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM ALİ POYRAZOĞLU OLDU!

Türk tiyatrosunun yarım asırlık çınarı Ali Poyrazoğlu, bu kez sahne performansıyla değil, görenleri hayrete düşüren yeni görüntüsüyle gündemde.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

79 yaşındaki usta sanatçı, Nişantaşı sokaklarında fit hali ve spor tarzıyla objektiflere yansıdı. 105 kilodan 80 kiloya düşerek tam 25 kilo veren Poyrazoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Hakkında çıkan "mide ameliyatı oldu" iddialarına Nişantaşı'nda doğrudan yanıt veren ünlü tiyatrocu, zayıflama sürecine dair tüm süreci Snob Magazin'e şu sözlerle paylaştı:

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

"25 kilo verdim. 105'den 80'e düştüm. Beş kilo daha vereceğim. Herhangi bir mide ameliyatı olmadım. Sağlığım yerinde... Yemek yemeye çalışıyorum. Bol bol yürüyüş yapıyorum. Şu anda kendimi gayet iyi ve sağlıklı hissediyorum."

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Bıçak altına yatmadan, tamamen yaşam tarzını değiştirerek eriyen usta sanatçı, sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle bu noktaya geldiğini belirtti. Hedefinin 5 kilo daha vermek olduğunu söyleyen Poyrazoğlu, neşeli ve enerjik tavırlarıyla çevredekilerden tam not aldı.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

HAKAN AYSEV 60 KİLO VERDİ!

60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü tenor Hakan Aysev, geçirdiği dikkat çekici değişimle gündeme gelmişti.

Bir programa katılan dünyaca tanınan tenor Hakan Aysev, 38 yıllık sanat yolculuğundan kesitler paylaşarak, "Dünyada şarkı söylemediğim yer bırakmadım. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmamak gerekiyor. O kadar mutlu ve huzurluyum ki" dedi.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Bir dönem yaklaşık 60 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan sanatçı, bu sürecin kolay olmadığını vurguladı ve sahne performansına etkilerine değindi:

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Aysev, "Bu kiloyu sahneye de, konsere de taşıdım. Kilo korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

4 AYDA 20 KİLO VERDİ

Bergüzar Korel, Halit Ergenç ile mutlu evliliğinin yanı sıra kariyeri ve özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, 4 ayda 20 kilo verdi. Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Korel hakkında sosyal medyada zayıflama iğnesi kullandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

"İĞNEYLE DE ZAYIFLAYABİLİRDİM..."

Oyuncu Korel, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" şeklinde konuşmuştu.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

BERGÜZAR KOREL'DEN SPOR SALONU PAYLAŞIMI

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından spor salonunda çekilen yeni videosunu takipçileriyle paylaştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımıyla zayıflama sürecindeki zorlu anları da gözler önüne serdi.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

15 Eylül 2025 tarihine ait antrenman görüntülerini yayınlayan Korel, paylaşımına "7,5 kilo ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

6 AYDA 32 KİLO VERDİ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: Ben babamı utandıracak bir şey yapmam

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.