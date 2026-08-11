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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: 'Ben babamı utandıracak bir şey yapmam'
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sınırlarını çizdi: "Ben babamı utandıracak bir şey yapmam"
Sevilen türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, babası ve özel hayatı hakkında yaptığı iddialı açıklamayla gündeme geldi. Son dönemde sosyal medyadan sıkça aldığı sorulara karşı net tavrını çizen Tuncer'in açıklaması çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 13:11