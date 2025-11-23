Trend Galeri Trend Magazin Makyajsız videosunu paylaştı! Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı: "İnanılmaz bir güzellik"

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren birkaç ay önce de oğlu Mylan'ı kucağın alan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak makyaj yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ancak Pamuk'un makyajsız halini görenler adeta mest oldu...

Giriş Tarihi: 23.11.2025 16:28
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk 2024 yılında milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile Paris'te sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Pamuk, birkaç ay önce ise 'Mylan' adını verdiklerini minik oğullarını kucağına almıştı. Güzel oyuncu şimdilerde ise anne olmanın tadını çıkartıyor...

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk Instagram hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Güzel oyuncu makyaj yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı | Video

34 yaşındaki Pamuk'un doğal halini görenler hayran kaldı.

Güzel oyuncu takipçilerinden birçok beğeni alırken, "İnanılmaz bir güzellik", "Maşallah" ve "Her haliyle dupduru" şeklinde yorumlar almadan da geçemedi.

Ancak sosyal medyada güzelliğiyle beğeni toplayan Pamuk'un estetiksiz halini görenler de şoke olmuştu. 2011 yılında Miss Türkiye seçilen ve o günden beri oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atan 34 yaşındaki Melisa Aslı Pamuk, paylaşılan eski fotoğraflarıyla da gündeme gelmişti.

Doğal haliyle göz kamaştıran oyuncunun estetiksiz görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve pek çok kişi tarafından konuşulmuştu.

Eski haliye sosyal medyanın diline düşen Melisa Aslı Pamuk, yaptırdığı estetiklerle adeta yeni bir görünüme kavuşmuştu.

En büyük değişimi burun bölgesinde yaşayan ünlü oyuncu, yıllar içinde doğal görünümünden uzaklaşarak estetik müdahalelerle farklı bir imaja büründü.

Melisa Aslı Pamuk'un burun estetiği, özellikle sosyal medyada eski ve yeni fotoğraflarının yan yana paylaşılmasıyla sıkça konuşulan konular arasında yer aldı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncuları son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Kikirik lakaplı Biricik rolüyle hafızalara kazınan Çişil Oral...

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

Ünlü oyuncunun son halini görenler "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE