Makyajsız videosunu paylaştı! Melisa Aslı Pamuk doğal haliyle hayran bıraktı: "İnanılmaz bir güzellik"
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile hayatını birleştiren birkaç ay önce de oğlu Mylan'ı kucağın alan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak makyaj yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ancak Pamuk'un makyajsız halini görenler adeta mest oldu...
Giriş Tarihi: 23.11.2025 16:28