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Marvel hayranlarını yıkan haber! 43 yaşındaki ünlü oyuncu Lance Broadway merdiven boşluğunda ölü bulundu...
Marvel hayranlarını yıkan haber! 43 yaşındaki ünlü oyuncu Lance Broadway merdiven boşluğunda ölü bulundu...
Profesyonel beyzbol kariyerinin ardından kamera karşısına geçen ve "Agents of S.H.I.E.L.D." ile "Olympus Has Fallen" projelerinde rol alan Lance Broadway, 43 yaşında yaşamını yitird. Oyuncunun cansız bedeni merdiven boşluğunda tespit edildi.
Giriş Tarihi: 22.11.2026 12:55