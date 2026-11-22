ACİL ÇAĞRI ÜZERİNE OLAY YERİNE GİDİLDİ

Dallas Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre ekipler, 17 Kasım Salı günü saat 18.40 sıralarında gelen acil ihbar üzerine adrese intikal etti. İhbarcının binanın merdiven boşluğunda hareketsiz bulduğu kişinin 43 yaşındaki oyuncu Lance Broadway olduğu tespit edildi. Yetkililer, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için otopsi sonucunun beklendiğini bildirdi.