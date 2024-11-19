MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude'nin Instagram halleri olay! "Mehmet Şef kızmıyor mu?"

MasterChef'in sert mizaçlı jürisi Mehmet Yalçınkaya konu kızı Sude olunca adeta pamuk gibi oluyor! MasterChef Mehmet Yalçınkaya hayranları özel hayatını çok merak ediyor. Oğulları da şef olan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya ise kardeşlerinin aksine fenomen olmayı tercih etmiş. Mehmet Şef'in biricik kızı Sude sosyal medyada ve YouTube'da video içerik üretiyor. Sude Yalçınkaya babası Mehmet Yalçınkaya ile de sık sık eğlenceli videolar çekiyor. İddialı pozlarla güzelliğini de konuşturan Sude Yalçınkaya'ya yorum yağıyor. İşte MasterChef Mehmet Şef'in çocukları...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 07:00