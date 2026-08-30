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MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...
MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...
MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ile eşi Burcu Doğramacı, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Doğumdan 10 gün sonra minik bebeklerinin ilk karesini sosyal medyadan paylaşan çift, tercih ettikleri isimle de takipçilerinden tam not aldı.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:23