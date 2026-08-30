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MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ile eşi Burcu Doğramacı, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Doğumdan 10 gün sonra minik bebeklerinin ilk karesini sosyal medyadan paylaşan çift, tercih ettikleri isimle de takipçilerinden tam not aldı.

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Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:23
MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

MasterChef 2020 finalinde sergilediği performansla adını geniş kitlelere duyuran Serhat Doğramacı, yarışmanın ardından hem kariyeri hem de özel hayatındaki mutlu anlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

Eşi Burcu Doğramacı ile kurduğu huzurlu aile yaşamını sosyal medyada zaman zaman takipçileriyle paylaşan ünlü şef, şimdilerde hayatının en heyecanlı dönemini yaşıyor.

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını taşıyan çift, bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı.

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MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

OĞULLARINA VERDİKLERİ İSİM ÇOK BEĞENİLDİ!

Minik oğullarına Atlas adını veren ünlü çiftten Burcu Doğramacı, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşıma "Hayatımızın en yoğun, en duygusal, en güzel 10 günü. İyi ki bizi seçtin Atlas'ım" notunu düştü.

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

Çiçeği burnunda anne ve babanın ilk aile pozları, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ORHAN GENCEBAY-ALTAN GENCEBAY

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO