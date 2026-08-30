MasterChef şampiyonundan müjdeli haber! Şef Serhat Doğramacı baba oldu: Minik oğullarının ismi çok beğenildi...

OĞULLARINA VERDİKLERİ İSİM ÇOK BEĞENİLDİ!

Minik oğullarına Atlas adını veren ünlü çiftten Burcu Doğramacı, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşıma "Hayatımızın en yoğun, en duygusal, en güzel 10 günü. İyi ki bizi seçtin Atlas'ım" notunu düştü.