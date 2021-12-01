MasterChef’ten elenen Pelin Zaman’ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı! Bunu kimse beklemiyordu...

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, tv8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye'ye son olarak Pelin Zaman veda etti.

"HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR" Duygularını sosyal medya hesabından dile getiren yarışmacı, şu ifadeleri kullandı:

"Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Muhteşem bir deneyimi dokuz haftanın sonunda noktalamış olsam da Türk mutfağı ve gastronomisi adına yeni kapıların açılışını kutluyorum..."

"MasterChef benim için bir yarışmadan çok kendimi geliştirme fırsatı bulduğum, değerli şeflerimizden pek çok şey öğrendiğim bir yuva oldu. Bu yolda büyük bir ailenin mensubu olduğum için TV8'e, Acun Medya ekibine, şeflerime ve yarışmacı arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum..."