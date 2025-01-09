Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti: China Suarez ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı!

Mauro Icardi Wanda Nara ile tartışmalı ve çalkantılı ilişkilerinin ardından birbirlerinin yaptıklarını sosyal medyadan ifşa ederek ayrılmışlardı. Son olarak Wanda Nara L- Gante isimli şarkıcıyla birlikte bir aşk yaşarken uzun süredir sessiz kalan Mauro Icardi ise sessizliğini bozdu. Ünlü futbolcu China Suarez ile olan aşkını ilan ederek yaptığı paylaşımının altına şu ifadelere yer verdi. Takipçileri ise fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu. 'İKİ KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRECEK BİR YOL BULAN O KADER' Derler ki, en güzel hikayeler onları en az beklediğinde başlar... Kim bilir... Bunlar kaderin işleri... Zamanın ne kadar geçtiği ya da kaç yolun kat edilmesi gerektiği fark etmeksizin, iki kişiyi bir araya getirecek bir yol bulan o kader... Çünkü bazı karşılaşmalar yıldızlara yazılmış gibi görünür; çocukken her gece beraber baktığımız ve hayalini kurduğumuz o yıldızlar... Bugün, artık daha fazla işarete ihtiyacım yok... Biliyorum ki seninle, olmam gereken yerdeyim