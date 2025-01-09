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Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti: China Suarez ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez ile olan aşkını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımının altına yazdığı ifadeler ise dikkatleri çekti.

Giriş Tarihi: 09.01.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:42
Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti: China Suarez ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı!

Mauro Icardi Wanda Nara ile tartışmalı ve çalkantılı ilişkilerinin ardından birbirlerinin yaptıklarını sosyal medyadan ifşa ederek ayrılmışlardı.

Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti: China Suarez ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı!

Son olarak Wanda Nara L- Gante isimli şarkıcıyla birlikte bir aşk yaşarken uzun süredir sessiz kalan Mauro Icardi ise sessizliğini bozdu.

Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti: China Suarez ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı!

Ünlü futbolcu China Suarez ile olan aşkını ilan ederek yaptığı paylaşımının altına şu ifadelere yer verdi.

Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti: China Suarez ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı!

Takipçileri ise fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti: China Suarez ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı!

"İKİ KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRECEK BİR YOL BULAN O KADER"

Derler ki, en güzel hikayeler onları en az beklediğinde başlar… Kim bilir… Bunlar kaderin işleri… Zamanın ne kadar geçtiği ya da kaç yolun kat edilmesi gerektiği fark etmeksizin, iki kişiyi bir araya getirecek bir yol bulan o kader…

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