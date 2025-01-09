Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti: China Suarez ile olan fotoğraflarına beğeni yağdı!

"İKİ KİŞİYİ BİR ARAYA GETİRECEK BİR YOL BULAN O KADER"

Derler ki, en güzel hikayeler onları en az beklediğinde başlar… Kim bilir… Bunlar kaderin işleri… Zamanın ne kadar geçtiği ya da kaç yolun kat edilmesi gerektiği fark etmeksizin, iki kişiyi bir araya getirecek bir yol bulan o kader…