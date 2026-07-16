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‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti "Çok mutlu oldum" diyerek paylaştı…
‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti "Çok mutlu oldum" diyerek paylaştı…
Türk sanat müziğinin ve sinemasının parıldayan yıldızı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Kendisine yapılan jesti, "Çok mutlu oldum" notuyla yayınlayan usta sanatçının bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 14:43