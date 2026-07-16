Trend Galeri Trend Magazin ‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti "Çok mutlu oldum" diyerek paylaştı…

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti "Çok mutlu oldum" diyerek paylaştı…

Türk sanat müziğinin ve sinemasının parıldayan yıldızı Emel Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Kendisine yapılan jesti, "Çok mutlu oldum" notuyla yayınlayan usta sanatçının bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:35 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 14:43
‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Türk sanat müziğinin eşsiz sesi Emel Sayın, sosyal medyadaki sıcak ve samimi duruşuyla hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileriyle kurduğu bağını her fırsatta gözler önüne seren usta sanatçı, son paylaşımıyla kısa sürede magazin dünyasının ve sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Sanat hayatı boyunca milyonların kalbinde taht kuran ünlü isim, kendisine duyulan sonsuz sevginin esprili bir dille ifade edildiği tatlı bir sürprizle karşılaştı. Hayranları tarafından hazırlanan bir görsel, usta sanatçının da gözünden kaçmadı.

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‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

"EMEL SAYIN SEVGİSİ BÜNYEYE İYİ GELİYORMUŞ"

Söz konusu görselde, Emel Sayın'ın sahnede büyüleyici performanslarından biri sergilenirken çekilen bir karesinin üzerine şu esprili not düşülmüştü:

"Uzmanlara göre Emel Sayın sevgisi bünyeye iyi geliyormuş."

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Kendisine yapılan bu tatlı jest karşısında oldukça duygulanan ve neşelenen usta sanatçı, bu esprili "sağlık reçetesini" kendi hesabından paylaşarak hayranlarına teşekkür etti. Paylaşımına "Çok mutlu oldum" notunu ekleyen 'Mavi Boncuk', takipçilerinden binlerce beğeni ve sevgi dolu yorumlar aldı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

NOSTALJİK PAYLAŞIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ!

Emel Sayın, geçtiğimiz haftalarda Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına "Kavak Yelleri" notunu düşmüştü.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU...

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturdu.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozdu.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir sürprize imza attı. Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaştı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

"NE ÇİRKİNMİŞİZ EBRU ÖZÜR!"

Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, "24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!" notunu düştü. Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Beste Açar da annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın yıllar önce çekilen nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı...

Beste Açar paylaşımına şu notu düştü:

"1968 den... 8 Mart 1973, Ankara Orduevi.Babamın en yokluk zamanlarında ona daha büyük "Kayahan" efsanesi doğmadan yanında olan, yırtık ayakkabılarını sökük elbiselerini, sahne kostümlerini sabahlara kadar dikerek onu "senin harika bir sesin var,çok büyük bir sanatçı olacaksın" diye yüreklendirerek sahnelere gönderen cefakar annem. Boşandıklarında hala 39 yaşında, çok güzel bir kadınken tüm hayatını sadece babamla anılarına , bana ve torunlarına adamış güzel annem. Doğduğumdan beri bir an bile beni bırakmayan canım annem seni çok seviyorum... O en güzel en temiz, çıkarsız duyguların sahibi, onca haksızlığa tek bir kez sesini çıkartmayıp sadece Allah'a havale eden susan...

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

"BİR AŞK HİKAYESİ"Nİ SANA YAZDI

Babam daha yeni tanınmaya başladığında, evde öyle son dönemlerindeki gibi bir sürü çalışan yok, elleri ile geceler boyu herkese yemek sofraları kuran ve bugün onlardan bile vefasızlık görse de görmezden gelen melek annem... Sen benim üzülmemem için hep 'boşver kızım , hasta olacaksın bu kötü insanlar yüzünden' desen de ben bu sahtekarların, kaçsa da uçsa da peşini bırakmayacağım... Siz gerçektiniz ve bunu babam da bildiği için zaten ayrılığınızdan yıllar yıllar sonra o muhteşem "Bir Aşk Hikayesi"ni sana yazdı.. İyi ki benim annemsin. "

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. İbrahim Büyükak ve psikolog eşi Nurdan Büyükak, oğulları Aslan Oktay'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Sosyal medyada zaman zaman aile hayatından samimi kareler paylaşan Büyükak, bu kez takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Ünlü oyuncu, eşiyle 2000 yılında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak gönderisine "Önce ve sonra… 2000 yılından bu yana" notunu düştü.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Nurdan Beşen Büyükak ise eşinin bu duygusal paylaşımına kayıtsız kalmayarak "Ağlarım" yorumu yaptı.

Çiftin yıllara yayılan aşk hikayesi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

"20 YAŞINDAYIM"

Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü şarkıcı, yıllar öncesine ait nostaljik bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Paylaşımın sahibi, bugün 65 yaşında olan ve müzik kariyerinde neredeyse yarım asrı geride bırakan Hakan Peker çıktı.

Ünlü sanatçı, enişteleri ve dayısıyla birlikte yer aldığı kareyi "20 yaşındayım" notuyla yayınladı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

MİNE TUGAY'DAN GEÇMİŞ YOLCULUK

Gülbeyaz'dan 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'ne ve fenomen dizi 'Medcezir'e kadar pek çok başarılı yapımda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Mine Tugay, bu kez kendi geçmişine bir yolculuk yaptı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Bugün 47 yaşında olan ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabından "Anılar" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Ünlü oyuncunun tozlu raflardan çıkarıp takipçilerinin beğenisine sunduğu o gençlik karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Sosyal medya kullanıcılarından gelen,"Gülüşün hiç değişmemiş" ve "Zaman senin için durmuş" yorumları, Mine Tugay'ın o meşhur gülüşünün yıllar geçse de aynı kaldığını bir kez daha kanıtladı.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKAN DİĞER İSİM: GUPSE ÖZAY!

Oyuncu Barış Arduç'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya ile keyifli bir aile hayatı olan Gupse Özay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

‘Mavi Boncuk’ sevinçten havalara uçtu! Emel Sayın o jesti Çok mutlu oldum diyerek paylaştı…

Ünlü oyuncu, takipçilerini yıllar öncesine götürerek lise dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı.