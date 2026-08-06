Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

MÜZİKTEN İŞ DÜNYASINA UZANAN YOLCULUK!

Babası gibi müzikle iç içe büyüyen Altan Gencebay, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Müzik dünyasına olan ilgisi, onu babasının kurduğu Kervan Plakçılık şirketinde görev almaya yöneltmiştir. Babasının ve amcası Burhan Kencebay'ın ardından şirketin başına geçen Altan Gencebay, genç yaşta başarılı bir iş insanı ve müzik prodüktörü olmuştur.