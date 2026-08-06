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Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

Sevilen sanatçı Orhan Gencebay'ın özel hayatına dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Usta sanatçının ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Altan Gencebay'ın 56 yaşında olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.08.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 09:41
Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

Orhan Gencebay'ın Sevim Emre ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Gökhan Gencebay tanınırken, sanatçının ilk evliliğinden olan büyük oğlu Altan Gencebay pek bilinmiyor.

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

Usta sanatçının 56 yaşındaki oğlu, ortaya çıkan detaylarla dikkatleri üzerine çekti.

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

Orhan Gencebay'ın Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Altan Gencebay, yıllar sonra gündeme geldi.

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Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

2021'de, 23 yıllık eşi Eda Edgü'den boşanan Altan Gencebay, üniversite aşkı Berna Arduç ile nikah masasına oturmuştu.

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

MÜZİKTEN İŞ DÜNYASINA UZANAN YOLCULUK!

Babası gibi müzikle iç içe büyüyen Altan Gencebay, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Müzik dünyasına olan ilgisi, onu babasının kurduğu Kervan Plakçılık şirketinde görev almaya yöneltmiştir. Babasının ve amcası Burhan Kencebay'ın ardından şirketin başına geçen Altan Gencebay, genç yaşta başarılı bir iş insanı ve müzik prodüktörü olmuştur.

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Meğer 56 yaşında bir oğlu varmış! Orhan Gencebay’ın ilk göz ağrısı bakın kim!

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ