Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Damla Sönmez, bu kez iç dünyasında yaşadığı aydınlanma ile adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda 'Kimse kendine kibirli demez herhalde? Ben kibirliyim der mi insan kendine?' sorusuna içtenlikle yanıt verdi. 'KENDİMİ ÇOK DÖVDÜĞÜM BİR DÖNEMDİ' 20'li yaşlarının sonunda arkadaşıyla dertleşirken yaşadığı o kırılma anını içtenlikle anlatan Damla Sönmez, insanın kendisini ve çevresini yargılama psikolojisini şu sözlerle özetledi: 'Ben hayatımın bir döneminde, 20'lerimin sonunda. 'Ben galiba o kadar kibirliyim ki, kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime' demiştim bir arkadaşımla dertleşirken. Çünkü içten içe aslında bizi yaşadığımı şeyler işte günün sonunda o 'ya yaşam dürtüsü ya ölüm dürtüsü' suicidal ya da homicidal yapıyor ya. Ya etrafındakileri yargılıyorsun ya da intihar olarak kendini yargılıyorsun.' 'BUNA AYDINLANMA DİYEBİLİRİZ' Yaşadığı bu farkındalığın kendisini değiştirip değiştirmediği sorusuna da içtenlikle yanıt veren Sönmez, hayatındaki dönüşüm çabasını şu cümlelerle aktardı: 'Kendimi o çok dövdüğüm bir dönemde aslında içten içe insanları çok yargıladığımı, aynı derecede kendinizi de yargılıyorsunuz çünkü bence öyle durumda. Şu an öyle miyim? Bilmiyorum. Bunun farkındalığı beni değiştirdi mi? Bilmiyorum. Biraz daha köşelerimi yumuşatmaya çalışıyorum ama kibirli olduğumu itiraf edemeyecek kadar kibirli olduğumu fark ettiğim bir dönem vardı. Aydınlanma diyebiliriz buna. Böyle bir dönem yaşadım.' Kendi iç dünyasıyla yüzleşmekten çekinmeyen oyuncunun bu samimi itirafı,hayranlarının da dikkatini çekti. Damla Sönmez geçtiğimiz aylarda İlkay Akıncı ile dünyaevine girmişti. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... SANLI AKGÜN VE OYA SÖZDUYAR GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN FERİT KAYA-YASEMİN CEREN ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE NAZAN KESAL-ERCAN KESAL YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR TAMER LEVENT- SENAN LEVENT NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ