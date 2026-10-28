Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

"Ben hayatımın bir döneminde, 20'lerimin sonunda. 'Ben galiba o kadar kibirliyim ki, kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime' demiştim bir arkadaşımla dertleşirken. Çünkü içten içe aslında bizi yaşadığımı şeyler işte günün sonunda o 'ya yaşam dürtüsü ya ölüm dürtüsü' suicidal ya da homicidal yapıyor ya. Ya etrafındakileri yargılıyorsun ya da intihar olarak kendini yargılıyorsun."