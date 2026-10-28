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Meğer büyük bir 'aydınlanma' yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez'in kibir yüzleşmesi!

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, "kibir" üzerine yaptığı itirafı ile dikkat çekti. 20'li yaşlarının sonunda yaşadığı zihinsel dönüşümü ilk kez anlatan Sönmez'in "aydınlanma" dediği o sürecin detayları...

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 28.10.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 08:05
Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Damla Sönmez, bu kez iç dünyasında yaşadığı aydınlanma ile adından söz ettirdi.

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

Ünlü oyuncu katıldığı bir programda "Kimse kendine kibirli demez herhalde? Ben kibirliyim der mi insan kendine?" sorusuna içtenlikle yanıt verdi.

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

"KENDİMİ ÇOK DÖVDÜĞÜM BİR DÖNEMDİ"

20'li yaşlarının sonunda arkadaşıyla dertleşirken yaşadığı o kırılma anını içtenlikle anlatan Damla Sönmez, insanın kendisini ve çevresini yargılama psikolojisini şu sözlerle özetledi:

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Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

"Ben hayatımın bir döneminde, 20'lerimin sonunda. 'Ben galiba o kadar kibirliyim ki, kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime' demiştim bir arkadaşımla dertleşirken. Çünkü içten içe aslında bizi yaşadığımı şeyler işte günün sonunda o 'ya yaşam dürtüsü ya ölüm dürtüsü' suicidal ya da homicidal yapıyor ya. Ya etrafındakileri yargılıyorsun ya da intihar olarak kendini yargılıyorsun."

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

"BUNA AYDINLANMA DİYEBİLİRİZ"

Yaşadığı bu farkındalığın kendisini değiştirip değiştirmediği sorusuna da içtenlikle yanıt veren Sönmez, hayatındaki dönüşüm çabasını şu cümlelerle aktardı:

"Kendimi o çok dövdüğüm bir dönemde aslında içten içe insanları çok yargıladığımı, aynı derecede kendinizi de yargılıyorsunuz çünkü bence öyle durumda. Şu an öyle miyim? Bilmiyorum. Bunun farkındalığı beni değiştirdi mi? Bilmiyorum. Biraz daha köşelerimi yumuşatmaya çalışıyorum ama kibirli olduğumu itiraf edemeyecek kadar kibirli olduğumu fark ettiğim bir dönem vardı. Aydınlanma diyebiliriz buna. Böyle bir dönem yaşadım."

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

Kendi iç dünyasıyla yüzleşmekten çekinmeyen oyuncunun bu samimi itirafı,hayranlarının da dikkatini çekti.

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

Damla Sönmez geçtiğimiz aylarda İlkay Akıncı ile dünyaevine girmişti.

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

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SANLI AKGÜN VE OYA SÖZDUYAR

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

GÖKÇE DİNÇER- ARAS YILDIRAN

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

ZEYNEP BASTIK- SERKAY TÜTÜNCÜ

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

HİRA KOYUNCUOĞLU - BARAN SULHAN

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

CEYDA DÜVENCİ-GÜÇLÜ METE

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Meğer büyük bir ’aydınlanma’ yaşamış... Güzel oyuncu Damla Sönmez’in kibir yüzleşmesi!

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