Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

'Adanalı', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi unutulmaz yapımlardaki başarılı performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Oktay Kaynarca, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor. Yakında yine atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Hamal' dizisiyle setlere dönmeye gün sayan ünlü ismin gerçek memleketi görenleri şaşırttı. Ekranlarda canlandırdığı karakterler nedeniyle birçok kişinin farklı bir şehirli sandığı usta sanatçının aslen nereli olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Oktay Kaynarca'nın merak edilen baba ocağı...