Trend Galeri Trend Magazin Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

'Adanalı', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi unutulmaz yapımlardaki başarılı performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Oktay Kaynarca, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor. Yakında yine atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Hamal' dizisiyle setlere dönmeye gün sayan ünlü ismin gerçek memleketi görenleri şaşırttı. Ekranlarda canlandırdığı karakterler nedeniyle birçok kişinin farklı bir şehirli sandığı usta sanatçının aslen nereli olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Oktay Kaynarca'nın merak edilen baba ocağı...

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Giriş Tarihi: 04.10.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 16:20
Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Türk televizyon tarihine Süleyman Çakır, Hızır Çakırbeyli ve Cezayir Türk gibi efsane karakterlerle damga vuran Oktay Kaynarca, kariyeriyle göz doldurmaya devam ediyor. atv ekranlarının fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğunda oturan usta oyuncu, samimi ve karizmatik sunumuyla izleyiciden tam not alıyor.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Yakında yine atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Hamal' dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, performansı ve projeleriyle adından söz ettiriyor. Ekranların sevilen yüzünün kökenleri ise merak konusu oldu; usta sanatçının gerçek memleketini öğrenen sevenleri şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ünlü ismin merak edilen baba ocağı...

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Usta oyuncu, rol aldığı dizilerin karakterlerini o kadar iyi yansıttı ki herkes farklı bir memleketten sandı. Ancak 1965 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Oktay Kaynarca'nın baba ocağının çok daha farklı bir bölgede olduğu ortaya çıktı.

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Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Annesi İstanbullu olan ünlü oyuncunun, baba tarafının ise Doğu Anadolu'nun kadim kentlerinden biri olduğu biliniyor.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatyalı!

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt köyünden olan Oktay Kaynarca, baba memleketiyle olan bağını hiçbir zaman koparmıyor. Hatta memleketi Hekimhan'da ünlü oyuncunun adını taşıyan bir cadde bile bulunuyor.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

MEMELEKETİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Özberk, bu kez katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirdi.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça dile getirdi: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurdu.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Yeşilçam'ın "Siyah İncisi" Yasemin Esmergül'ün kökeni konuşulurken, şimdi gözler Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'a çevrildi.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Teoman'ın aynı zamanda röportajlarında lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de oldukça konuşuluyor.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Ünlü sanatçının sivri dili ve net tavırlarının ardında yatan nedenler de bu noktada merak konusu oldu...

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.

Meğer o şehirliymiş! Oktay Kaynarca’nın gerçek memleketini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.