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Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! "Ben gençken öleceğim"
Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! "Ben gençken öleceğim"
35 yaşındaki başarılı oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ani vefatı sanat camiasını yasa boğarken, yakın dostu Cansu Gültekin'den yürek yakan açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 12:01