Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! "Ben gençken öleceğim"

Bana dizi senaryolarını getirirdi, tüm repliklerini prova ederdik. Bana kötü giyindiğimi söyler kıyafetlerimi o seçerdi, ben de aynı onun gibi giyinmeye çalışırdım. Somon pişirmeyi bana o öğretmişti. Muhteşem derecede hayat dolu bir kızdı. Kendi çalar kendi söyler kendi oynardı. Çok inançlıydı ve alın yazısına çok inanıyordu. Evlenmeyi aile kurmayı çok isterdi. Sevdiği insanların güzel özelliklerinden şarkı sözleri yazıp bestelerdi. Gerçek bir romantikti. Şarkıcı olmak isterdi ama ünlü bir oyuncu olmayı daha çok. Bir gün Tayland'da yaşamak isterdi.

