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Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! "Ben gençken öleceğim"

35 yaşındaki başarılı oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ani vefatı sanat camiasını yasa boğarken, yakın dostu Cansu Gültekin'den yürek yakan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:09 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 12:01
Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Ece İrtem'in ani vefatının ardından avukatı Uğur Gökkoyun şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12.00 sıralarında vefat etmiştir. Olay, kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek olan İrtem'in cenazesi, detaylı otopsi işlemleri amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

MEMLEKETİ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Emekli savcı babası tarafından kurumdan teslim alınacak olan cenazenin, herhangi bir plan değişikliği yaşanmazsa Çarşamba günü ailenin memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Ece İrtem yarın (Çarşamba) Kuşadası Merkez Hanım Camisi'nde öğlen namazından sonra defnedilecek.

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Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Ece İrtem'in beklenmedik vefatı sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşarken, yakın dostu Cansu Gültekin'in sözleri herkesi derinden etkiledi.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Ece İrtem ile yıllar önce çekilen kareleri yayınlayan oyuncu Cansu Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Ben bugün bir dostumu kaybettim. Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

"SANIRIM BEN GENÇKEN ÖLECEĞİM"

Hakkında birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum.
Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Saf denecek ölçüde. O nedenle ki insanlar onu sık sık kandırır, üzer, kalbini kırardı. Çok küçük şeylere bile çok üzülürdü.
Çok hayalperestti. Bir kez bana "kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum sanırım ben gençken öleceğim" demişti. Boş konuşma demiştim. Ben de son 3 gündür hep onu düşünüyordum nedense. Bazı hisler boş değilmiş..

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Bana dizi senaryolarını getirirdi, tüm repliklerini prova ederdik. Bana kötü giyindiğimi söyler kıyafetlerimi o seçerdi, ben de aynı onun gibi giyinmeye çalışırdım. Somon pişirmeyi bana o öğretmişti. Muhteşem derecede hayat dolu bir kızdı. Kendi çalar kendi söyler kendi oynardı. Çok inançlıydı ve alın yazısına çok inanıyordu. Evlenmeyi aile kurmayı çok isterdi. Sevdiği insanların güzel özelliklerinden şarkı sözleri yazıp bestelerdi. Gerçek bir romantikti. Şarkıcı olmak isterdi ama ünlü bir oyuncu olmayı daha çok. Bir gün Tayland'da yaşamak isterdi.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Ünlü bir oyuncu olmayı başardığı ve son günlerinde uzak doğuda olduğu için onun adına çok seviniyorum.
Böyle bir durumda kalırsak Clap Your Hands çalsın kimse de ağlamasın isterdi. Bugün bütün gün ağladım ama hatrına clap your hands de çalacağım. Yattığın yer nur olsun güzel Ecem. İyi ki gençliğimizin bir bölümünü paylaştık.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ...

Vefatıyla sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan Ece İrtem'in, acı olaydan sadece bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ünlü oyuncunun vefat etmeden önceki son görüntülerine ATV Ana Haber ulaştı!

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Ünlü oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

ÖNCE ANNESİ SONRA DA ARKADAŞIYLA BULUŞTU

Dün 35.yaşına giren Oyuncu İrtem, önce akşam 18.00'de bir mekanda annesi ile görüntülendi. Oyuncu daha sonra saat 20.00'de bir arkadaşı ile buluştu.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

ANNESİ İLE BİNAYA GİRDİĞİ GÖRÜNTÜLER

Saatler akşam 20.40'ı gösterdiğinde ünlü oyuncunun annesi ile binaya girdiği kameralara yansıdı.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Ani vefatıyla sevenlerini üzen oyuncu İrtem, evinden son kez cenaze aracıyla çıktı. Ünlü oyuncunun yakınları da evinin önüne akın etti.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

ÖN OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Ünlü oyuncunun ölüm sebebinin nedeni Adli Tıp'tan gelecek ön otopsi raporu ile kesinleşecek.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA KATILMIŞ

Ünlü oyuncu ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılarak 7.soruya kadar gelmişti

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI!

Sanat dünyasını yasa boğan bu acı kaybın ardından, İrtem'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ortaya çıktı.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Vefatından sadece 5 gün önce çıktığı Uzak Doğu seyahatinden kareleri takipçileriyle paylaşan genç oyuncunun hayat dolu fotoğrafları, sevenleri için buruk bir anı olarak kaldı.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

Sanatçı dostları ve takipçileri, gönderinin altına yaptıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Müzik eğitimini Opera ve Şan Anasanat Dalı Bölümünde tamamlayarak 2014 yılında üçüncülük derecesiyle mezun oldu. Eğitimi süresince; İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) Genel Müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano), Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç ve Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla birlikte çalışma fırsatı buldu.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

SPOR VE OYUNCULUK KARİYERİ

İlk Yıllar ve Spor: 1.72 metre boyunda olan İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı olarak koşuculuk yaptı.

Tiyatroyla Tanışması: Oyunculuğa olan ilgisi de yine ilkokul yıllarında, okul piyesleri için kendi yazdığı skeçlerle başladı ve bu tutkusunu hayatından hiç çıkarmadı.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

İstanbul Dönemi ve Eğitimleri: İstanbul'a geldikten sonra 2014-2015 yılları arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

O SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Doğum gününden sadece bir gün sonra gelen bu acı haberin ardından, Ece İrtem'in geçmişte verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

Meğer önceden hissetmiş! Ece İrtem’in yakın dostundan yürek yakan açıklama! Ben gençken öleceğim

"ALLAH'IM NE OLUR YARDIM ET"

Oyunculuk yolculuğunda çektiği zorlukları ve verdiği mücadeleyi anlatan İrtem'in o sözleri dinleyenleri derinden sarstı. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda şu açıklamalarda bulundu: