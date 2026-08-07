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Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, minik torunuyla bugün tatilde bir araya geldi. Sezin Erbil'in minik kızıyla poz veren Mehmet Ali Erbil, torununa sarıldı, birlikte vakit geçirdi. İşte Mehmet Ali Erbil'in paylaşımından dikkat çeken kareler!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.08.2026 19:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 19:24
Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında hayatını Tuğba Coşkun ile birleştirmiş ve kısa süre sonra dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Erbil ile Coşkun oğulları Ali Sadi 5 yaşındayken boşanmıştı.

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

Özel hayatıyla her daim magazin gündeminde olan 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in çocukları da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sezin ve Yasmin Erbil'in ardından erkek evlat sahibi olan ünlü şovmen, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor.

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen evladı Ali Sadi ise büyüyüp koca delikanlı oldu; yakışıklılığıyla dikkat çekerken babasının boyunu bile geçmişti.

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Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

Babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen Ali Sadi Erbil mankenlere taş çıkarıyor.

Son olarak Ali Sadi, 20 yaşına bastı.

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

Ünlü şovmen, biricik oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutlayarak takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

MİNİK ELİSA'NIN ARKADAŞ SEVGİSİ

Daha önce oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, bugün de minik torunuyla bir araya geldi Sezin Erbil'in minik kızı Elisa, tatilde arkadaşıyla vedalaştığı o anlar paylaşıldı.

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

MİNİK TORUNUYLA BULUŞTU

Ardından da Mehmet Ali Erbil,minik torunuyla buluştu.

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

SARILIP HASRET GİDERDİ

Erbil, minik torunu Elisa'ya sarıldı, hasret giderdi.

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

BÜLENT SERTTAŞ'IN ÇOCUKLARI MİRAY, EMİR VE BAHADIR

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

ÖZGE ÖZBERK

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

NEFİSE KARATAY KIZI MAYA

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

EBRU ŞALLI VE OĞLU BEREN

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN OĞULLARI KUZEY VE UZAY

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

AHU SUNGUR VE SUAT SUNGUR OĞULLARI EGE

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA

Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

SONGÜL KARLI