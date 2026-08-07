Mehmet Ali Erbil minik torunuyla hasret giderdi!

Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında hayatını Tuğba Coşkun ile birleştirmiş ve kısa süre sonra dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ile bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Erbil ile Coşkun oğulları Ali Sadi 5 yaşındayken boşanmıştı. Özel hayatıyla her daim magazin gündeminde olan 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in çocukları da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sezin ve Yasmin Erbil'in ardından erkek evlat sahibi olan ünlü şovmen, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor. Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen evladı Ali Sadi ise büyüyüp koca delikanlı oldu; yakışıklılığıyla dikkat çekerken babasının boyunu bile geçmişti. Babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen Ali Sadi Erbil mankenlere taş çıkarıyor. Son olarak Ali Sadi, 20 yaşına bastı. Ünlü şovmen, biricik oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutlayarak takipçilerinin beğenisini toplamıştı. MİNİK ELİSA'NIN ARKADAŞ SEVGİSİ Daha önce oğlunun doğum gününü kutlayan Mehmet Ali Erbil, bugün de minik torunuyla bir araya geldi Sezin Erbil'in minik kızı Elisa, tatilde arkadaşıyla vedalaştığı o anlar paylaşıldı. MİNİK TORUNUYLA BULUŞTU Ardından da Mehmet Ali Erbil,minik torunuyla buluştu. SARILIP HASRET GİDERDİ Erbil, minik torunu Elisa'ya sarıldı, hasret giderdi. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları... BÜLENT SERTTAŞ'IN ÇOCUKLARI MİRAY, EMİR VE BAHADIR CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZBERK ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN NEFİSE KARATAY KIZI MAYA EBRU ŞALLI VE OĞLU BEREN ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN OĞULLARI KUZEY VE UZAY AHU SUNGUR VE SUAT SUNGUR OĞULLARI EGE BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ MAHMUT TUNCER MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK İBRAHİM ERKAL İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL CENGİZ KURTOĞLU CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU YILDIZ TİLBE YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN İZZET ALTUNMEŞE İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE ELİF KARLI ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ MUSTAFA TOPALOĞLU MUSTAFA TOPALOĞLU- OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU CEYLAN CEYLAN- KIZI MELODİ BOZKURT YAVUZ BİNGÖL YAVUZ BİNGÖL- KIZI TÜRKÜ BİNGÖL İBRAHİM TATLISES İBRAHİM TATLISES- İDO TATLISES BÜLENT SERTTAŞ BÜLENT SERTTAŞ- OĞLU BAHADIR SERTTAŞ ORHAN GENCEBAY ORHAN GENCEBAY- OĞLU GÖKHAN GENCEBAY