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Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...
Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...
Yıllar sonra tek kişilik gösterisiyle sahnelere dönen Mehmet Ali Erbil, finalde duygusal anlar yaşadı. Çocukluk yıllarında anne ve babası hakkında bir itirafta bulunan Erbil, seyircilerine içini dökerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 09:31