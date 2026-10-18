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Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Yıllar sonra tek kişilik gösterisiyle sahnelere dönen Mehmet Ali Erbil, finalde duygusal anlar yaşadı. Çocukluk yıllarında anne ve babası hakkında bir itirafta bulunan Erbil, seyircilerine içini dökerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 09:31
Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Mehmet Ali Erbil, uzun süredir ekranlardan uzaktı.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Yaşadığı ağır sağlık sorunlarını geride bırakan ünlü şovmen, yeniden seyircisiyle buluştu. Sahnelere dönüşünü tek kişilik gösterisiyle yapan Erbil, salonda adeta duygu fırtınası estirdi.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

"ANNEM BABAM VARDI AMA YOK GİBİYDİ"

Erbil, gösterisinin ilk gecesinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Sahnedeki neşeli havası, oyunun finalinde yerini gözyaşlarına bıraktı.

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Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Çocukluğuna ve ailesine dair içini dökerek duygusal anlar yaşayan ünlü şovmen, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Erbil, "Benim annem ve babam vardı ama yok gibiydi. O yüzden ben şımarıklıklarımı onlara yapamadım, sizlere yaptım. Sizi kızdırdıysam eğer… Çocuğunuz olmama verin" dedi.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Ünlü şovmenin sahnede dile getirdiği bu içten itiraf, salondakilere duygusal anlar yaşattı.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Yıllar sonra gelen bu samimi helalleşme, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

ÖZEL HAYATI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Duygusal açıklamasıyla gündemde olan Erbil geçen hafta da özel hayatına dair sözleriyle gündeme gelmişti.

Mehmet Ali Erbil, beşinci kez nikâh masasına oturduğu eski eşi Tuğba Coşkun ile ihanet iddialarının ardından yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından Coşkun ile ilişkisini iyi tutan ünlü şovmen, eski eşinin YouTube programına konuk olmuştu. Programda yaşanan diyaloglar ise dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Vicdan üzerine konuşan Mehmet Ali Erbil, "İnsanın elinde değil ki… Varsa vicdanın, bununla birlikte yürüyorsun hayatı. Bu vicdanım yüzünden de başıma gelmedik kalmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Erbil'in sözleri üzerine Tuğba Coşkun, ünlü şovmenin son eşi Gülseren Ceylan'ı ima ederek, "Kesinlikle. Mesela son evliliğinde de biraz vicdan yaptı. Olsun, onun da yaşanması gerekiyormuş. Allah onun da yolunu açık etsin" demişti.

Annesinin cenazesine katılmamıştı! Mehmet Ali Erbil aylar sonra nedenini açıkladı: "İçimde ukde kaldı…"

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

"ONUN DA YİYECEĞİ EKMEK VARMIŞ SENDEN"

Sohbete katılan Şeyda Coşkun ise, "Onun da yiyeceği ekmek varmış senden. Ne diyelim? Bazen vermek de öyle bir şeymiş" sözleriyle dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

"BİRAZ VİCDAN YAPTIK İŞTE"

Tuğba Coşkun'un Gülseren Ceylan'a gönderme olarak yorumlanan sözleri gündem olurken, Mehmet Ali Erbil'in yanıtı da gecikmedi. Ünlü şovmen, konuşulanların ardından "Biraz vicdan yaptık işte" diyerek karşılık vermişti.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

ÇOCUKLARINA DÜŞKÜBLÜĞÜYLE DE BİLİNİYOR

Özel hayatıyla her daim magazin gündeminde olan 69 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in çocukları da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sezin ve Yasmin Erbil'in ardından erkek evlat sahibi olan ünlü şovmen, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen evladı Ali Sadi ise büyüyüp koca delikanlı oldu; yakışıklılığıyla dikkat çekerken babasının boyunu bile geçti.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Babası Mehmet Ali Erbil'in boyunu geçen Ali Sadi Erbil mankenlere taş çıkarıyor.

Son olarak Ali Sadi, 20 yaşına bastı.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

Ünlü şovmen, biricik oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutlayarak takipçilerinin beğenisini topladı.

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

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Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

ÖZGE ÖZBERK

Mehmet Ali Erbil sahnede gözyaşlarına boğuldu! Anne-babası hakkındaki sözleri yürek burktu...

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