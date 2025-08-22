Trend
Galeri
Trend Magazin
"Kala kala Gülseren'e mi kaldım" demişti..Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evleniyor! İşte nikah tarihi...
"Kala kala Gülseren'e mi kaldım" demişti..Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evleniyor! İşte nikah tarihi...
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan ile ilgi bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda ayrılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın barıştığı ve çiftin 28 Ağustos Perşembe günü evde kıyılacak nikahla evlenecekleri iddia edildi.
Giriş Tarihi: 22.08.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:21