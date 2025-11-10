Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'in 'aldatma' açıklaması sonrası evliliğinde kriz çıkmıştı! Eşi Gülseren Erbil ilk kez konuştu: "Talihsiz bir açıklama olmuş"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evliliği ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak katıldığı bir programda eski eşleriyle alakalı yaptığı açıklama nedeniyle 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile arasının bozulduğu yönündeki haberler sonrası canlı yayında özür dilemişti. Gülseren Erbil ise o konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 13:32
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la 28 Ağustos'ta Yeniköy'de evlenmişti.

Ekranların efsane ismi Mehmet Ali Erbil, katıldığı programda geçmiş evlilikleriyle ilgili yıllar sonra samimi itiraflarda bulundu. Ünlü şovmen, yaptığı hataları kabul ederek,

"Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" ifadelerini kullandı. Ünlü şovmenin "Keşke onu bırakmasaydım" ifadesiyle 2001'de evlendiği eski eşi Sedef Altuntaş'a atıfta bulunduğu iddia edildi.

GÜLSEREN ERBİL'DEN SERT TEPKİ

Gülseren Erbil'le bu açıklamalar sonrası arası açılan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"ONA ÇOK AŞIĞIM, ÖZÜR DİLERİM"

Yayında eşinden özür dileyen Mehmet Ali Erbil, adeta aşkını şu sözlerle haykırdı: "Gülseren Erbil'i sevdim. Şu anda da ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son ropörtajımda, o anlık söylenen bir şeydi. Gerçek olan ona aşkım. Size de Allah böyle bir aşk nasip etsin. Ben çok duygusal bir adamım, içime atıyorum."

GÜLSEREN BANA KÜSTÜ
Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası eşi için ise, "Gülseren küs, gelmez" dedi.

GÜLSEREN ERBİL İLK KEZ KONUŞTU
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından gözler bu sefer de Gülseren Erbil'e çevrildi. Sosyal medya hesabında konuşan Erbil, eşinin açıklamaları için, "Kırıldığım noktalar oldu ama talihsiz bir açıklama olmuş. O aslında geçmişteki ilişkisinde 'keşke bırakmasaydım, başka birine aşık olmasaydım, ona gitmeseydim' gibi geçmişiyle ilgili konuşmuş. Ben kocamın beni sevdiğinden çok eminim. Zaten sevmese evlenmezdi" dedi.

"ARAMIZDA KÜSLÜK OLABİLİR"

Onun dışında aramızda küslük olur. Şu an trip atabilirim. Barışırız, barışmayız. Ayrılırız, ayrılmayız. Evleniriz, evlenmeyiz. Magazin figürü ama lütfen gerçekten artık salın"

SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR
Gülseren Erbil aynı zamanda sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Çünkü ben bu ara biraz sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum. Sonuçlarım kötü çıktı. Bir parça alınması gerekiyor. Onlarla uğraşıyorum. Belki ciddi bir şey çıkabilir, belki çıkmayabilir. Anlayışınıza sığınıyorum ve moralim bozuk. O yüzden yazdığınız mesajlar da çok üzüyor beni" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in evlilik geçmişi oldukça renkli. İlk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile gerçekleştiren şovmen, bu evlilikten 1982'de kızı Sezin'i dünyaya getirdi. 1985'te boşanan çift, bir süre sonra yeniden evlense de, ikinci denemeleri de uzun sürmedi.

1989 yılında Nergis Kumbasar ile dünya evine giren Erbil'in bu evliliğinden Yasmin adında bir kızı oldu. 7 yıl süren evlilik 1996'da sona erdi. 2001 yılında kendisinden 25 yaş küçük

Sedef Altuntaş ile dördüncü kez evlenen şovmen, bu evlilikten kısa bir süre sonra ayrıldı. Beşinci evliliğini 2005 yılında Tuğba Coşkun ile yapan Erbil, çiftin 2006 doğumlu Ali Sadi adında bir oğulları oldu. Ancak 2011'de bu evlilik de sona erdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE EŞİNE ALDIĞI MİLYONLUK HEDİYEYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

68 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Ceylan'la Ağustos ayında Yeniköy'deki evinin bahçesinde 6'ncı kez nikah masasına oturdu.

Çiftin nikah törenine Mehmet Ali Erbil'in çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil, Ali Sadi Erbil ve yakın dostları katıldı. Erbil, nikah öncesi "Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi" demişti.

Taze evli Gülseren Ceylan, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

LÜKS ARACINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Erbil'in düğün hediyesi olarak aldığı iddia edilen lüks aracına binerken objektife yansıyan Ceylan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GELİN BAKALIM GEÇMİŞTE NELER YAŞANMIŞTI!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, ilişkileriyle magazin gündeminde konuşulmuştu. Aralarında 41 yaş fark olan çift kanlı bıçaklı şekilde ayrılmıştı.

Gülseren Ceylan Instagram hesabında aşklarında neden son noktaya geldiklerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Ceylan adeta öfke kusmuştu.

"İLİŞKİMİZ 3. KİŞİLER YÜZÜNDEN BİTTİ"

İlişkilerinin neden bittiğini açıklayan Gülseren Ceylan, ünlü şovmenin kendisine güvenmediğini söyleyerek, "Hep açıklama yapmak zorunda kalıyordum. İlişkimiz 3. kişiler yüzünden bitti ama kadınlar değil insanlar." açıklamasını yaptı.

"YILLARIM ÇALINDI, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"

Ceylan, hesabından sitem dolu sözlerle ayrılık kararı aldığını söyleyerek, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum.

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldıklarını açıkladı | Video

"BANA VERMEDİĞİ MUTLULUĞU BAŞKA YERDE BULACAĞIM"

Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" demişti.

MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili mide bulandıran iddialar ortaya atmıştı. Mehmet Ali Erbil'e peş peşe öfke kusan Gülseren Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz." sözleriyle şoke etkisi yaratmıştı. İddialarına devam eden Ceylan, ilişkide pek çok kez aldatıldığını söyleyerek, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin." ifadelerinde bulunmuştu.

"HİZMETÇİ AYAĞIMI OVARKEN..."

Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım." demişti.

MEHMET ALİ ERBİL SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise bu açıklamalara sessiz kalmadı. eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası harekete geçti. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu.

GÜLSEREN CEYLAN HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.

İddiaların ardından sessiz kalmayan ünlü şovmen, imajını korumak adına hukuki yollara başvurmayı tercih etti.

ÇIKAN KARAR SONRASI PAYLAŞIM!

Ünlü şovmen, yaşanan bu gelişmelerin ardından mahkemeye başvurdu ve çıkan karar sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Erbil, sosyal medyada yayınlanan videoda gözyaşlarına boğuldu.

ŞİDDET, HAKARET, TEHDİT
Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'ın evine gelip yeniden barışmak istediğini, olumsuz yanıt alması sonrası kendisine hakarette bulunup, arabasına zarar verdiğini ifade etti ve tedbir talebinde bulunmuştu.

Mahkeme Erbil'in talebini yerinde bularak Ceylan için 1 ay tedbir kararı verdi. Ceylan'ın Erbil'e yönelik hakaret, şiddet ve tehdit eylemi içinde bulunmaması, yakınlarına ve evine yaklaşamaması gerektiği bildirilmişti.