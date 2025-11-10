Trend
Galeri
Trend Magazin
Mehmet Ali Erbil'in 'aldatma' açıklaması sonrası evliliğinde kriz çıkmıştı! Eşi Gülseren Erbil ilk kez konuştu: "Talihsiz bir açıklama olmuş"
Mehmet Ali Erbil'in 'aldatma' açıklaması sonrası evliliğinde kriz çıkmıştı! Eşi Gülseren Erbil ilk kez konuştu: "Talihsiz bir açıklama olmuş"
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evliliği ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak katıldığı bir programda eski eşleriyle alakalı yaptığı açıklama nedeniyle 3 ay önce evlendiği eşi Gülseren Erbil ile arasının bozulduğu yönündeki haberler sonrası canlı yayında özür dilemişti. Gülseren Erbil ise o konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 10.11.2025 13:32