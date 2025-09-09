Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'in eski baldızı hakkında skandal iddia! Şeyda Coşkun yasak aşkıyla yakalandı

Adı, ablası Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliği sonrası magazin dünyasında duyulan Şeyda Coşkun, diyetleri ve sahil yürüyüşleriyle zaman zaman gündeme geliyordu. Ancak bu kez yasak aşk iddialarıyla magazin dünyasını sarstı.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 10:18
Uğursay Teğin ile evlilik yapan ve bu evlilikten bir çocuğu bulunan Şeyda Coşkun, boşanma kararı alarak eşinden ayrılmıştı. Ancak şimdi ortaya atılan yasak aşk iddiaları, onu tekrar magazin gündeminin merkezine taşıdı.

İddialara göre Şeyda Coşkun'un yaşam koçluğu hizmeti alan M.G. ile yasak aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Takvim'de yer alan habere göre, ikili beraber gittikleri bir restoranda başka bir çiftin evlilik teklifine alkış tutarken görüntülendi.

Bu görüntüler M.G.'nin eşi Y.G.'nin eline geçince çok sinirlenen Y.G. Coşkun'a hakaret mesajları attı. Mesajların ardından hakaret davası açan Şeyda Coşkun ve Y.G. bunun ardından ise sokakta karşılaştı.

Arkadaşıyla oturan Şeyda coşkun'un yanından geçen Y.G., Coşkun'a hakaret etti. Ardından tartışma alevlenirken Y.G. Coşkun'a ve arkadaşına tokat attı.

KARŞILIKLI DAVA AÇTILAR
Birbirlerine giren Y.G. ve Şeyda Coşkun, karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Coşkun, Y.G.'ye 300 bin liralık tazminat davası açarken Y.G'de Şeyda Coşkun'a dava açtı.