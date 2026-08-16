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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: 'Adım çıkmasın diye...'
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: "Adım çıkmasın diye..."
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Bodrum günlerine dair konuşulacak açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda arkadaş grubuyla çıktığı gecelerde yaşadıklarını anlatan Erbil kısa sürede dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:06