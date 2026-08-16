Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: 'Adım çıkmasın diye...'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: "Adım çıkmasın diye..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Bodrum günlerine dair konuşulacak açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda arkadaş grubuyla çıktığı gecelerde yaşadıklarını anlatan Erbil kısa sürede dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:06
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyada katıldıkları bir yayında samimi açıklamalar yaptı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Yazlık anılarının yanı sıra Bodrum gecelerinden de söz eden Erbil; arkadaş gruplarında hesabın nasıl bir kişiye bırakıldığını şöyle anlattı:

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

"ADIM ÇIKMASIN DİYE HESAP ÖDERDİM"

"Ben liseye giderken Bodrum'da popüler bir mekanda otururken birilerinin arkadaşları gelir, hesabı mutlaka birine yüklerdi. O kişi genelde ben olurdum. Adım çıkmasın diye üç kişinin daha hesabını öderdim."

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Öte yandan Yasmin Erbil, uzun süredir Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Özel hayatlarını zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla göz önünde yaşamayı tercih eden çift, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aksine sosyal medyada daha aktif olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde de eğlenceli anlara imza atmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Telefonuyla TikTok videosu çekmek için poz veren Erbil, o sırada sevgilisini görünce tatlı bir telaş yaşamıştı.

Yasmin Erbil'i tir tir titreten an! Sevgilisi Yiğit Poyraz'a o halde yakalandı… | Video

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbil, gönderisine "TikTok çekmeme kızan Yiğit'i görünce ben" notunu düşmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Ünlü ismin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Geçen aylarda da Yasmin Erbil, nostaljik paylaşımıyla takipçilerini maziye götürdü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

''DELİRECEĞİM BAK ALLAH'IM YA''

Instagram hesabından bu kareyi paylaşan Erbil'e sevgilisi Poyraz kayıtsız kalmadı. Beğeni yağan fotoğrafa Poyraz; ''Delireceğim bak Allah'ım ya'' notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Amine Gülşe

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Amine Gülşe

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Amine Gülşe

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Seda Sayan

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Ezo Sunal- Ali Sunal

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Ezo Sunal

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Petek Dinçöz

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Kenan Doğulu

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Haluk Bilginer

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Barış Manço

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Bergüzar Korel

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

Bergüzar Korel

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den dikkat çeken Bodrum anısı! Hesap ödeme detayı şaşırttı: Adım çıkmasın diye...

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