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Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: "Gerçekten iyi değilim”
Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: "Gerçekten iyi değilim”
Mehmet Ali Erbil'in, Gülseren Ceylan ile ayrılığının ardından TikTok üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine oturmuştu. Kısa sürede yayılan haberlerin ardından sessizliğini bozan genç fenomenden ilk açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 12:48