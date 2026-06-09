Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: "Gerçekten iyi değilim”

Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: "Gerçekten iyi değilim”

Mehmet Ali Erbil'in, Gülseren Ceylan ile ayrılığının ardından TikTok üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine oturmuştu. Kısa sürede yayılan haberlerin ardından sessizliğini bozan genç fenomenden ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:39 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 12:48
Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

Bir süre ayrı yaşadıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, TikTok'ta yaptıkları canlı yayında evliliklerine ikinci bir şans verdiklerini açıklamıştı. Ancak bu karar uzun süreli olmadı, sürekli küsüp barışmalarıyla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, bu kez yollarını tamamen ayırma kararı almıştı.

Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetmişti.

Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

YENİ AŞKA YELKEN AÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Magazin gündemi bu ayrılık haberini hala konuşmaya devam ederken, ünlü şovmen hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

Mehmet Ali Erbil'in 21 yaşındaki Eylem Çelik ile yeni bir ilişkiye başladığı öne sürülmüştü.

Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

21 YAŞINDAKİ FENOMENDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

TikTok üzerinden tanıştıkları ileri sürülen ikili hakkında çıkan haberler kısa sürede geniş yankı uyandırırken Eylem Çelik Posta'ya konuşarak ilk açıklamayı yaptı.

Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

Ortaya atılan iddiaların kendisini yıprattığını dile getiren genç isim, yaşadığı rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Bu haberler dolayısıyla gerçekten iyi değilim. Bilgim dışında gelişen bir durum. Mehmet Ali Erbil ile herhangi bir iletişimimiz yok. Nasıl böyle bir haber ortaya çıktı anlamıyorum. Tamamen yalan ve asılsız bir haber"

Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

"YALAN HABERLER DEVAM EDERSE ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

"Umarım insanlar gerçeği görür. Hiç hoş bir durum değil" diyen Çelik, gerçeği yansıtmayan haberlerin sürmesi halinde hukuki yollara başvuracağını da söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu yalan haberler devam ederse şikayette bulunacağım. Bunun da bilinmesini istiyorum"

Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

SOSYAL MEDYADAN YAZILI AÇIKLAMA

Genç fenomen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

Mehmet Ali Erbil’le aşk yaşadığı iddiası alevlenmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik konuştu: Gerçekten iyi değilim

"BU İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

"Son günlerde bazı magazin haberlerinde adımın Mehmet Ali Erbil ile ilişkilendirilerek 'sevgilisi' olarak lanse edildiğini görmekteyim. Bu haberlerde yer alan iddialar tamamen asılsızdır. İznim ve bilgim olmaksızın yapılan bu haberler, kişilik haklarımı ve özel hayatımın gizliliğini ihlal etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı yoktur. Yapılan bu haberler beni rahatsız etmektedir. Hiçbir doğruluğu bulunmayan bu tür içeriklerin dikkate alınmamasını rica ederim. Hakkımda çıkan haberlerin doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör