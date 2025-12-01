Mehmet Ali Erbil'le evliliği çok konuşulmuştu... Gülseren Erbil ameliyat olacağını açıkladı: "Korkmayın"

"BEN DOĞALLIĞIMDAN VAZGEÇMEM"

"Arkadaşlar, ben doğallığımı bozar mıyım hiç? Allah aşkına, Şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu, göz kapaklarım da gidecek, bitti gitti yani. Başka bir şey yok. Burada abartı bir estetik surat görüyor musunuz? Korkmayın ya. Ben doğallığımı bozacak bir şey yapmam öyle abartı derecede" diyen Gülseren Erbil kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

