Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'le evliliği çok konuşulmuştu... Gülseren Erbil ameliyat olacağını açıkladı: "Korkmayın"

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile evliliği ile sık sık gündeme gelen Gülseren Erbil, estetik ameliyat olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabında, küçük bir operasyon geçireceğini söyleyen isim, süreç hakkında konuştu, var olan estetiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:00
Birkaç ay önce Mehmet Ali Erbil'le nikah masasına oturan Gülseren Erbil, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkilerini sürpriz bir kararla evlilikle taçlandıran çift, birliktelikleri boyunca yaşanan gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor.

Ancak Gülseren Erbil bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Estetik ameliyat olacağını açıklayan Erbil, var olan estetiklerini de anlattı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün göz kapağımı aldırıyorum. Küçük bir operasyon geçireceğim. Hadi bakalım" diyen Erbil, kısa sürede takipçilerinden aldığı sorularla detaylı bir açıklama yaptı.

"BEN DOĞALLIĞIMDAN VAZGEÇMEM"
"Arkadaşlar, ben doğallığımı bozar mıyım hiç? Allah aşkına, Şu yüze bakın. Hafif bir dudak dolgusu, göz kapaklarım da gidecek, bitti gitti yani. Başka bir şey yok. Burada abartı bir estetik surat görüyor musunuz? Korkmayın ya. Ben doğallığımı bozacak bir şey yapmam öyle abartı derecede" diyen Gülseren Erbil kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

Gülseren Erbil'den estetik açıklaması! "Ben doğallığımı bozmam!" | Video

Takipçileri ise bu açıklama sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan ünlü isimler sık sık estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları değişimlerle gündeme geliyor. Bunlardan biri de 'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı.

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle resmen bambaşka birine dönüştü!

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Eski haliyle alakası yok', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİŞİL ORAL

ÇİŞİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL