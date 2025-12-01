Trend
Mehmet Ali Erbil'le evliliği çok konuşulmuştu... Gülseren Erbil ameliyat olacağını açıkladı: "Korkmayın"
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile evliliği ile sık sık gündeme gelen Gülseren Erbil, estetik ameliyat olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabında, küçük bir operasyon geçireceğini söyleyen isim, süreç hakkında konuştu, var olan estetiklerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 01.12.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:00