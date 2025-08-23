Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitince yeni aşka yelken açmıştı! Arzum Onan’dan “Amerika’da evlendi” iddialarına şok yanıt: “Hiç gizlemedik...”

Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitince yeni aşka yelken açmıştı! Arzum Onan’dan “Amerika’da evlendi” iddialarına şok yanıt: “Hiç gizlemedik...”

Magazin dünyasını sallayan iddia: Arzum Onan, Orkan Özkan ile Amerika'da evlendi mi? Uzun süre gündemi meşgul eden aşk haberlerinin ardından oyuncu, dedikodulara net bir yanıt verdi. Peki, Arzum Onan'ın bu açıklaması çiftin geleceği hakkında ne söylüyor?

Giriş Tarihi: 23.08.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:14
Arzum Onan, 27 yıl birlikte olduğu eşi Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan sonra iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin ilişkisi magazin gündeminde sıkça yer alırken, son günlerde Amerika'da evlendikleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu haberler, sosyal medyada ve magazin sayfalarında geniş yankı uyandırdı.

"HİÇ GİZLEMEDİK"

Arzum Onan, evlilik iddialarına açıklık getirdi. Oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa ama net açıklamada, "Böyle bir şey asla yok" ifadelerini kullandı. "Başından beri hiçbir şekilde bu birlikteliği gizlemedik. Böyle bir durum olursa zaten söyleriz" dedi. Onan'ın bu açıklaması, Amerika'da evlendikleri yönündeki spekülasyonları yalanlamış oldu.

Geçtiğimiz yıl birlikte olmaya başlayan çift, sosyal medyada zaman zaman paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekmişti.

Magazin gündeminde sıkça konuşulan Arzum Onan ve Orkan Özkan'ın ilişkisi, kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor. Onan'ın net açıklamasıyla birlikte, çiftin evlilik iddiaları da gündemden düşmüş oldu.

Arzum Onan, kariyerinde başarılı projelere imza atmaya devam ederken, özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara da net bir tavır koymuş oldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Avrupa güzeli Arzum Onan ve Oyuncu Mehmet Aslantuğ, 1996 yılından beri yürüttükleri evliliklerini 2023 yılında noktalama kararı almıştı.

İkilinin neden boşandığı merak konusu olmuşken başarılı oyuncu Aslantuğ, "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim, 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara." açıklamasıyla ayrılık sebebine açıklık getirmişti.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI!

Arzum Onan'ın 1 yıl sonra ise iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü çiftlerin alışveriş yaparken görülmesi, aşk dedikodularını doğru çıkarmıştı.

Özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Onan, yeni sevgilisiyle çok fazla paylaşım yapmıyordu.

BANGKOK'TA AŞK BİR BAŞKA!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yaptığı habere göre, uzun süredir Amerika'nın Los Angeles kentinde yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la birlikte olan Onan, bu kez sevgilisiyle rotayı Asya'ya çevirmişti.

Bangkok'ta romantik bir tatil yapan ikili, uzak mesafeye rağmen ilişkilerini güçlü tutmayı başarıyor.

Magazin kulisleri şimdiden Arzum Onan ve Orkan Özkan'ın ne zaman evleneceğini merak etmiş durumda.

ARZUM ONAN KİMDİR?

Arzum Onan, 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.