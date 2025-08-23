Trend
Galeri
Trend Magazin
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitince yeni aşka yelken açmıştı! Arzum Onan’dan “Amerika’da evlendi” iddialarına şok yanıt: “Hiç gizlemedik...”
Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitince yeni aşka yelken açmıştı! Arzum Onan’dan “Amerika’da evlendi” iddialarına şok yanıt: “Hiç gizlemedik...”
Magazin dünyasını sallayan iddia: Arzum Onan, Orkan Özkan ile Amerika'da evlendi mi? Uzun süre gündemi meşgul eden aşk haberlerinin ardından oyuncu, dedikodulara net bir yanıt verdi. Peki, Arzum Onan'ın bu açıklaması çiftin geleceği hakkında ne söylüyor?
Giriş Tarihi: 23.08.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:14