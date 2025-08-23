Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliği bitince yeni aşka yelken açmıştı! Arzum Onan’dan “Amerika’da evlendi” iddialarına şok yanıt: “Hiç gizlemedik...”

İkilinin neden boşandığı merak konusu olmuşken başarılı oyuncu Aslantuğ, "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum'. Ben de… Pek kolay olmasa da… Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim, 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara." açıklamasıyla ayrılık sebebine açıklık getirmişti.