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Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!
Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!
Ünlü şarkıcı Melike Şahin, ilk çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde duyurmuştu. Melike Şahin'in konserleri devam ederken bir hayranının açtığı pankart gündemde yer aldı. İşte Melike Şahin'in Denizli konserine damga vuran o pankart!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 18:05