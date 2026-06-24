Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

"BU BAĞ BENİ MUTLU EDİYOR"

Şarkıcı paylaşımlarının altına, "Özellikle pankart fotoğraflarına bakıp yüzlerinizi iyice yakından inceliyorum. Sahneden bakınca doğru anlamış mıyım sağlamasını yapıyorum. Yüzleriniz bana güzel şeyler söylüyor, tepemizde ay. Bu bağ beni mutlu ediyor, bana güç veriyor. İyi ki bu işi yapıyorum, dikenlerine rağmen mesleğimi çok seviyorum."