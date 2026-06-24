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Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, ilk çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde duyurmuştu. Melike Şahin'in konserleri devam ederken bir hayranının açtığı pankart gündemde yer aldı. İşte Melike Şahin'in Denizli konserine damga vuran o pankart!

Giriş Tarihi: 24.06.2026 17:54 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 18:05
Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

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Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar gelmişti. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yapmıştı.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Ünlü şarkıcı, tatil sırasında çekilen karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi görerek beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Şahin, şimdilerde ilk bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

DENİZLİ KONSERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün Denizli'de verdiği konserle adından söz ettirdi.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

PAYLAŞIMLAR YAPTI

Şarkıcı, Denizli konserinden paylaşımlar yaparak hayranlarının dikkatini çekti.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

AÇILAN PANKART ŞARKICIYI DUYGULANDIRDI

Denizli konserinde hayranlarından birinin açtığı pankart ünlü şarkıcıyı oldukça duygulandırdı.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

PAYLAŞIMINA DUYGU DOLU NOT EKLEDİ

Sosyal medyadan konser görüntüleriyle bir paylaşım yapan Melike Şahin, fotoğrafların altına ise duygu dolu bir not ekledi.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

"SEN ZATEN ÇOĞALMALIYDIN"

Bir hayranın pankartında, "Sen zaten çoğalmalıydın" yazısı sonrası şarkıcı duygu dolu paylaşımıyla gündem oldu.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

"BU BAĞ BENİ MUTLU EDİYOR"

Şarkıcı paylaşımlarının altına, "Özellikle pankart fotoğraflarına bakıp yüzlerinizi iyice yakından inceliyorum. Sahneden bakınca doğru anlamış mıyım sağlamasını yapıyorum. Yüzleriniz bana güzel şeyler söylüyor, tepemizde ay. Bu bağ beni mutlu ediyor, bana güç veriyor. İyi ki bu işi yapıyorum, dikenlerine rağmen mesleğimi çok seviyorum."

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

"YOĞUN DUYGULAR YAŞIYORUM"

Ayrıca Şahin, "Kocaman aileme şarkılar yazıyorum, söylüyorum ve karnımda yeni bir insan taşıyorum. Beraber büyüyoruz. Beni alkışlayan elleriniz dert görmesin ne diyeyim. Yoğun duygular yaşıyorum. ❤️"

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sonrası Şahin hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Melike Şahin Denizli konserinde kendisi için açılan pankartı paylaştı: Bu bağ beni mutlu ediyor!

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.