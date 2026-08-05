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Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Sosyal medyayı sık kullanan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, doğum gününe özel duygusal paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının torunu da kutlamada özel bir poz verdi. İşte o poz!

Giriş Tarihi: 05.08.2026 21:16 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 21:27
Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Engincan ve Melisa Ural, sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Anne ve babalarının 1999 yılındaki boşanmasının ardından gözlerden uzak büyüyen kardeşlerden Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenerek aileye yeni bir heyecan katmıştı.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Bu evlilikten dünyaya gelen ve Sibel Can ile Hakan Ural'a ilk torun sevincini yaşatan minik Lina, şimdilerde büyüme yolculuğunun en tatlı döneminde.

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Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

Hala olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Ural, abisinin kızı Lina ile bir araya geldiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Yeğeniyle sevgi dolu bir "hala-yeğen" pozu veren Melisa Ural, minik Lina'nın evde emeklemeye çalıştığı o sevimli anları da takipçileriyle paylaşmıştı.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

HİKAYEDE KALMADI SAYFASINDA PAYLAŞMIŞTI

Melisa Ural, minik Lina'yı bugün kişisel sayfasında paylaşarak takipçilerini sevindirmişti.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

YÜZÜNÜ YİNE GÖSTERMEMİŞLERDİ

Teknede çekildiği görülen fotoğrafta Ural'ın yeğenini kucağına alarak keyifli vakit geçirdiği anlar dikkat çekmişti. Melisa Ural, oyunlar oynamayı da ihmal etmemişti.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Kısa sürede büyük ilgi gören ve beğeni toplayan görüntüler, izleyenlerin yüzünü güldürmüştü.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIMLAR!

Daha önce minik yeğenini koyan Melisa Ural, bu kez annesinin doğum gününe özel bir paylaşım yaparak dikkat çekti.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

AİLESİYLE KUTLADI

1 Ağustos'ta doğum günü olan Sibel Can, geçtiğimiz gün doğum gününü ailesiyle kutladı.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

MİNİK YEĞENİNİN YÜZÜNÜ YİNE GİZLEDİ

Sosyal medyayı sık kullanan Melisa Ural, önce minik yeğeniyle paylaşım yaptı. Melisa Ural yine mnik yeğeninin yüzünü göstermekten kaçındı.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

PASTASI VE TORUNU İLGİ TOPLADI

Minik Lina, ünlü şarkıcı Sibel Can'ın pastasıyla da eğlenceli bir poz verdi.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

İşte Sibel Can'ın pastası ve torunu Lina'nın o pozu!

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

SUDA OYUNLAR OYNADILAR

Minik Lina'nın suyla oyunlar oynadığı o anlar Melisa Ural tarafından fotoğraflanmıştı.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

ANNESİNİN GÜZELLİĞİNİ GENLERİNDE TAŞIYOR! MELİSA URAL DA GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam eden ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından paylaştığı asansör pozuyla görenlere "Maşallah" dedirtmişti.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Öte yandan Melisa Ural, geçtiğimiz dönemde sosyal medya hesabından annesi Sibel Can ile yeni bir fotoğrafını paylaşmıştı.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Anne kızın beğeni yağan bu karesine "Aynı annesi", "Kardeş gibisiniz", "Çok benziyorsunuz" şeklinde yorumlar gelmişti.

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

ALİNA BOZ

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ