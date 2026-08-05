Trend Galeri Trend Magazin Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Melisa Ural annesi Sibel Can’ın doğum gününü kutladı! Torunu şarkıcının pastasıyla poz verdi!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Sosyal medyayı sık kullanan Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, doğum gününe özel duygusal paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının torunu da kutlamada özel bir poz verdi. İşte o poz!

Giriş Tarihi: 05.08.2026 21:16 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 21:27