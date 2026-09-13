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Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved'in adamları tarafından kaçırıldı!
Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved'in adamları tarafından kaçırıldı!
Sürükleyici hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv'de ekran başına toplayan 'Mercan Köşk' dizisinin dün gece yeni bölümü yayınlandı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 11:57