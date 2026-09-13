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Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved'in adamları tarafından kaçırıldı!

Sürükleyici hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv'de ekran başına toplayan 'Mercan Köşk' dizisinin dün gece yeni bölümü yayınlandı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde heyecan doruğa çıktı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 11:57
Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bıraktı. Aras'ın sakladıkları Cemre'yi Asil'le ilgili gerçeğe yaklaştırırken, bölümün heyecan dolu finalinde Cemre farkında olmadan Esved'in hedefi haline geldi ve onun adamları tarafından kaçırıldı.

Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk', nefesleri kesen 2. bölümüyle dün akşam atv'de izleyicilerle buluştu. İlk bölümde başlayan gizemlerin yavaş yavaş çözülmeye başladığı yeni bölüm, seyircileri ekran başına kilitlerken sosyal medyada da gündemden düşmedi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, 6 saatten fazla X Türkiye'de TT listesinin en üst sıralarında yer alırken gece boyunca dizi ve oyuncularla ilgili çok sayıda beğeni yorumu paylaşıldı.

Mercan Köşk 3. Bölüm Fragmanı

Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

İki düşman ailenin geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarını, sırlarını ve tüm engellere rağmen filizlenen imkânsız bir aşkı Tarsus'un güçlü atmosferinde ekrana taşıyan 'Mercan Köşk', her yeni bölümüyle hikayesindeki sırların perdesini biraz daha aralıyor.

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Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mercandağ ve Hozan ailelerinin bir araya geldiği düğünde Cemre'nin herkesin karşısına geçerek Asil'le ilgili bildiklerini anlatması büyük şaşkınlık yarattı. İki aile daha Cemre'nin söylediklerinin şokunu atlatamadan Aras'ın portakal bahçelerinde yangın çıktığı haberi geldi. Çınar ve Elif'in alevlerin ortasında kalması iki aileyi de büyük bir korkuya sürüklerken, Aras ve Cemre kendilerini alevlerin arasına atarak çocukları kurtardı. Kayıp kocası Asil'in ardındaki gerçekleri öğrenmeye kararlı olan Cemre, karşısına çıkan engellere rağmen geri adım atmadı.

Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişine dair sırlar da birer birer açığa çıkmaya başladı. Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda Esved'le iş birliği yapma kararı alarak ailesi için geri dönüşü olmayan bir hamle yaptı. Cemre'nin aniden ortaya çıkıp Toprak'ın yaşadığını ve onunla evlendiğini söylemesi ise Esved'in kafasında soru işaretleri yarattı. Esved, sağ kolu Seyit'ten Cemre hakkında araştırma yapmasını istedi. Cemre'nin eski bir polis olduğunu öğrenen Esved, geçmişte babasının ölümüne sebep olduğu Cemre'nin kendi karanlık işlerini açığa çıkarabileceğini düşünerek onu kendisi için bir tehdit olarak gördü ve adamlarını peşine taktı. Farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelen Cemre, onun adamları tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Aras'ın Cemre'nin kaçırıldığına tanık olması ise yeni bölümde Cemre'yi kurtarmak için neler yapacağına dair merakı artırdı.

Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

3. BÖLÜMDEN MERAKI ARTIRAN İLK TANITIM!

Cemre'nin Esved'in adamları tarafından kaçırıldığı 2. bölüm finalinin ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Aras'ın Cemre'nin yardımına yetiştiği anlar dikkat çekiyor. Aras'ın da devreye girmesiyle Esved'in adamlarının elinden kurtulan Cemre'nin Esved'i tehdit ettiği anlar gerilimi yükseltirken, Aras da Cemre'yi himayesine aldığını söyleyerek Esved'i uyarıyor.

Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

Toprak'ın "Affet beni Aras" sözleri kafalarda yeni soru işaretleri yaratırken, tanıtımın finalinde Cemre'nin Aras'a Toprak'ın nerede olduğunu sorması, yeni bölümde sırların birer birer gün yüzüne çıkacağının sinyallerini veriyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan dizinin senaryosunda Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici'nin imzası bulunuyor. 'Mercan Köşk'ün güçlü oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu, Mehmet Avcı, Engin Yüksel ve Berna Cındıl gibi usta ve genç oyuncular birlikte yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

'Mercan Köşk', her Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör