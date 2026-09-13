Mercan Köşk son bölümüyle ekran başına kilitledi! Cemre Esved’in adamları tarafından kaçırıldı!

Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişine dair sırlar da birer birer açığa çıkmaya başladı. Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda Esved'le iş birliği yapma kararı alarak ailesi için geri dönüşü olmayan bir hamle yaptı. Cemre'nin aniden ortaya çıkıp Toprak'ın yaşadığını ve onunla evlendiğini söylemesi ise Esved'in kafasında soru işaretleri yarattı. Esved, sağ kolu Seyit'ten Cemre hakkında araştırma yapmasını istedi. Cemre'nin eski bir polis olduğunu öğrenen Esved, geçmişte babasının ölümüne sebep olduğu Cemre'nin kendi karanlık işlerini açığa çıkarabileceğini düşünerek onu kendisi için bir tehdit olarak gördü ve adamlarını peşine taktı. Farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelen Cemre, onun adamları tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Aras'ın Cemre'nin kaçırıldığına tanık olması ise yeni bölümde Cemre'yi kurtarmak için neler yapacağına dair merakı artırdı.