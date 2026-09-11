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Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 12:10
Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar
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2.BÖLÜM:

Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakır.

Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar.

Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar.

Mercan Köşk 2. Bölüm Fragmanı

Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Esved'in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar.

Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelmesidir.

Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Mercan Köşk yeni bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Mercan Köşk yeni bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Mercan Köşk yeni bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

Mercan Köşk yeni bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör