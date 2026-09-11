Mercan Köşk’te alevler arasındaki sırlar

2.BÖLÜM: Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakır. Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar. Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar. Mercan Köşk 2. Bölüm Fragmanı Esved'in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar. Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelmesidir. Mercan Köşk yeni bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Mercan Köşk yeni bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Mercan Köşk yeni bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Mercan Köşk yeni bölümüyle 12 Eylül Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.